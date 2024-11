Nach Lkw-Unfall: Historisches Tor wird wieder aufgebaut

Der Bürgermeister von Berg, Peter Bergler, hat sich zu Beginn der Bauarbeiten selbst ein Bild von der Baustelle in Gnadenberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gemacht. Mit dem Smartphone fotografiert er das freigelegte Fundament des sogenannten Altdorfer Tores. Einige Steine haben Risse. Ob sie durch den Unfall entstanden sind, oder bereits vorher da waren, ist noch unklar. Aber eines steht fest: Die Statik des Tores muss verbessert werden. Doch das wird mehr kosten.

Für Bergler ist aber eigentlich klar, der Schaden ist Versicherungssache: "Also mir ist wichtig: Ich stehe auf dem Standpunkt, ich habe das Tor nicht zerstört. Das war ein Lkw-Fahrer, der widerrechtlich da durchgefahren ist."

Lastwagen reißt Tor ein

Anfang September 2023 war ein Lastwagen in der Durchfahrt hängen geblieben, dabei riss der Sattelzug das Tor ein. Der Fahrer wollte in den frühen Morgenstunden einer Sperre auf der Autobahn A3 ausweichen und befolgte dabei nicht die offizielle Umleitungsstrecke. Bergler ist aber froh, dass es damals nur bei einem Sachschaden geblieben ist. "Ich darf gar nicht dran denken, was hätte passieren können, wenn in der Früh um 5:30 jemand aus dem Wohnhaus daneben rausgeht. Und dann kommt plötzlich so ein Felsbrocken geflogen. Da darf man gar nicht dran denken", so Bergler.

Wiederaufbau geht mit Verspätung los

Jetzt soll das Tor wieder aufgebaut werden. Es sei schließlich auch ein Wahrzeichen der Ortschaft Gnadenberg, so Bergler. Doch seit dem Unfall im September 2023 ist der verbliebene Rest des Tores eingerüstet. Der Bauhof überprüfe regelmäßig, ob das Gerüst stabil bleibe, so der Bürgermeister. Eigentlich sollte der Wiederaufbau bereits im Frühjahr in der frostfreien Zeit beginnen. Die Gemeinde ist sogar als Bauherr aufgetreten, obwohl ein Großteil des unterirdischen Fundamentes auf Privatgrund steht.

Hoffnung auf milden Winter

Obwohl noch nicht abschließend geklärt ist, wer die Mehrkosten für die Arbeiten an der Statik trägt, haben sich die Beteiligten darauf geeinigt, jetzt doch loszulegen. Bergler hofft außerdem auf einen milden Winter: "Wenn die Temperaturen wieder unter fünf Grad liegen, dann ist die Baustelle wieder eingestellt", sagt er. Aber der Bürgermeister bleibt optimistisch: "Vielleicht klappt es ja".