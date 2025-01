Mord an Gastwirt: Prozessbeginn nach 26 Jahren in Würzburg

Im Prozess um einen erschossenen Gastwirt rechnet die Verteidigung mit einem Freispruch. Die beiden angeklagten Männer wollten sich heute früh zum Prozessauftakt am Landgericht Würzburg nicht zu den Vorwürfen äußern. Einer der Verteidiger verlas jedoch eine Erklärung. Darin zweifelte er die Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugin an, die im Prozess aussagen soll.

Bei der Frau handele es sich um die Tochter eines der Angeklagten. Sie habe ihren Vater bei den Ermittlern belastet. Der Verteidiger vermutet: Die Zeugin sei wegen einer Erbstreitigkeit verärgert gewesen.

Cold Case in Würzburg vor Gericht

Seit heute will das Landgericht einen Kriminalfall lösen, der in Unterfranken beinahe in Vergessenheit geraten war. Im Januar 1999 feuerte ein maskierter Mann mehrfach mit einer Pistole auf den Wirt eines deutsch-türkischen Lokals. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Opfer, ein 55-jähriger, türkischstämmiger Mann, starb.

Neue Zeugenaussage bringt Fall ins Rollen

Vor rund einem Jahr brachte eine Zeugenaussage brachte die Ermittlungen erneut ins Rollen. Die Polizei durchsuchte mehrere Gebäude und Grundstücke im Raum Würzburg. Bei den Angeklagten handelt es sich um Vater und Sohn, auch sie stammen aus der Türkei. Der heute 49-jährige Sohn soll geschossen haben. Sein 67 Jahre alter Vater soll die Tötung nach Auffassung der Staatsanwaltschaft beauftragt haben.

30 Verhandlungstage angesetzt

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Angeklagten die Tat verübten, um einer Geldforderung Nachdruck zu verleihen. Jahre zuvor hatte das Opfer laut Staatsanwaltschaft ein Darlehen zwischen dem angeklagten Vater und einem Bekannten vermittelt. Demnach hörte dieser jedoch damit auf, die Forderungen in fünfstelliger Höhe zu begleichen. Nach der Tötung des Mannes soll der Schuldner über Jahre hinweg gezahlt haben. Für den Mordprozess sind mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt.