Mit Hochspannung: Neue Stromtrasse durch Bayern geplant

Leitungsbau soll 2031 beginnen

In etwa zwölf Jahren wird den Plänen zufolge am Dorf Hergersbach eine zweite Hochspannungsleitung vorbeiführen. Etwa 60 Meter Platz muss zwischen beiden Leitungen frei bleiben, sagt Markus Lieberknecht, der Sprecher des Netzbetreibers Tennet. Der Bundestag muss die Pläne der Bundesnetzagentur zum Westbayernring noch absegnen. Dann erst soll die Öffentlichkeit ausführlicher informiert werden. "Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2031 mit dem Bau beginnen können und alles 2037 ans Netz gehen kann", sagt Wolfgang Weinseis, bei Tennet Ansprechpartner für Bürgerfragen zum Westbayernring. Seine Kontaktdaten sind für Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite von Tennet hinterlegt (externer Link).

Bayerns Widerstand gegen Stromtrassen hat Ausbau verzögert

"Wir hinken in Bayern weit hinterher", meint Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht. Wegen der inzwischen abgeschafften 10-H-Regelung der Bayerischen Staatsregierung sei der Ausbau der Windkraft nicht so weit wie in anderen Bundesländern. "Und beim Ausbau der Stromleitungen hatten wir aus der politischen Ebene leider überhaupt keinen Rückenwind." Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer hatte sich im Jahr 2015 an die Spitze der Bürgerproteste in Nordbayern gestellt und den Ausbau von Stromtrassen gestoppt. "Das müssen wir jetzt aufholen", so Lieberknecht. Schnell gehe dabei nichts. Bis alles geplant und überall abgestimmt sei, könnten bis zu 20 Jahre vergehen

Bizzelnde Hochspannungsleitung: Sorgen um Gesundheit

In Hergersbach lebten die Menschen bereits lange mit der Hochspannungsleitung. Sie kennen die Geräusche, die die Leitung vor allem bei feuchtem Wetter und Nebel macht. "Bei uns bizzelt es bis ins Schlafzimmer", sagt Anwohner Hans Schopf. Er fragt sich, ob sich das langfristig auf die Gesundheit auswirkt. Sein Schwiegervater habe damals beim Bau der Trasse eine Entschädigung erhalten. "Da gab es überhaupt keinen Widerstand", erinnert sich Landwirt Willy Böhm. "Das kann man heute gar nicht mehr glauben."

Bislang sei noch nicht entschieden, ob die neue Leitung rechts oder links von der alten errichtet wird, sagt Tennet-Sprecher Lieberknecht. "Wir können sie nicht kreuzen, das steht fest“. Ansonsten könne noch über vieles verhandelt werden.