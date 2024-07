Kunst an der Baustelle – Fürther Schule verschönert Bauzaun

Es ist ein gigantischer Krater auf der Baustelle in Fürth. Aktuell laufen hier die Arbeiten für eine neue Sporthalle. Das Helene-Lange-Gymnasium in Fürth bekommt Neubauten. Das dauert insgesamt sieben Jahre. Triste braune Holzlatten-Bauzäune umsäumen das Gelände rund 200 Meter in zwei verschiedenen Straßen. Diesen Bauzaun künstlerisch bunt zu gestalten, das haben sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums vorgenommen. Rund 20 Meter sind bereits kreativ bearbeitet.

"Die Jugendlichen sollen ihre eigene Kunst mal in der Öffentlichkeit erleben!" Barbara Engelhard, Kunstlehrerin & freischaffende Künstlerin

Kunst für sieben Jahre

Dieses Mal bringen die 15- und 16-Jährigen Tape-Art auf den Zaun. Mittels bunter Klebestreifen entstehen Streifen um Streifen Tiere in verschiedenen Farben und Formen. Die Klasse 9f ist voll in ihrem Element. Meter um Meter wird der Zaun bunter, sticht aus der Baustellenatmosphäre geradezu hervor. Voller Einsatz lohnt sich, denn die Kunst der Kids bleibt hier während der gesamten Bauzeit bestehen.

Langzeitprojekt Bauzaun

Der Bauzaun ist so lang, dass sich noch Klassen der folgenden Jahre künstlerisch damit auseinandersetzen können. Kunstunterricht konkret in die Praxis verlagert. Die Fürther Kunstlehrerin Barbara Engelhard, selbst als freischaffende Künstlerin tätig, hatte die Idee zur Umgestaltung des Bauzauns. "Wir haben die Unterstützung vom Bauamt und Sponsorenhilfe!", freut sie sich. Egal ob mit Acrylfarben, Spraydosen, expressionistischen Anklängen oder Klebebandformen – alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis elf dürfen sich hier austoben.

Fürther Kunstprojekt "Frei Luft Galerie"

Diese Kunst im öffentlichen Raum reiht sich ein in ein größeres Gesamtprojekt in Fürth. Bis Ende September bereichern 15 verschiedene Kunstinstallationen im Rahmen der "Frei Luft Galerie" die Innenstadt. Skulpturen, Wandgemälde, Mitmachaktionen und eben auch der Bauzaun des Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler sind seit Wochen mit vollem Einsatz dabei, loben den dabei entstandenen Zusammenhalt im Klassenverbund. Die meisten hätten wohl nicht gedacht, dass ihre eigene Kunst aus dem Unterricht ausstellungswürdig ist. Die Baustelle wird durch den besonderen Zaun auf jeden Fall zum Hingucker. Vielleicht ist der kreative Zaun ja auch ein Beispiel für andere Baustellten, nicht nur in Fürth. Bunt ist eben fast immer schöner.