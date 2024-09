KI-Kamera rettet zweijährigem Kind auf Bauernhof das Leben

KI-Kamera warnt, wenn Menschen ins Sichtfeld kommen

Ganz anders dagegen die KI-Kamera, die hinten am Hoflader montiert ist. Die Künstliche Intelligenz ist darauf programmiert, Menschen zu erkennen, sobald sie ins Sichtfeld der Kamera kommen. Sie erfasst die kleine Elisabeth sofort und schlägt Alarm. In der Fahrerkabine beginnt es laut zu piepsen. Lehrling Julian schaut aufs Display der Kamera, das seitlich neben dem Lenker montiert ist und entdeckt dort das zweijährige Mädchen. Sofort stellt er den Motor ab und geht zu ihr. "Mir ist das eigentlich danach erst so richtig gekommen, als ich eine Nacht drüber geschlafen hab, was da hätte passieren können. Ich bin schon froh über die Kamera, muss ich sagen", sagt Julian, noch immer sichtlich erschrocken von dem Vorfall.

Von Maschinen überrollt: jedes Jahr tödliche Unfälle auf Bauernhöfen

Jedes Jahr kommt es auf landwirtschaftlichen Betrieben zu tödlichen Unfällen, weil Menschen von schweren Maschinen überrollt werden. Laut der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft SVLFG waren es allein im letzten Jahr zwölf Tote. "Und das sind nur diejenigen, die bei uns versichert sind", erzählt Markus Fechter, Sicherheitsberater bei der SVLFG. "Die Dunkelziffer ist viel höher, weil Kinder und ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten, in dieser Statistik nicht mitgezählt werden." Fechter persönlich schätzt, dass allein in Bayern jedes Jahr mehrere Kinder ums Leben kommen, weil sie von Maschinen überrollt werden.