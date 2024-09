Experiment: ChatGPT besteht die theoretische Führerscheinprüfung

Nicht so gut wie ein Mensch

Ist ChatGPTs künstliche Intelligenz damit schon auf dem Level eines Menschen? Fahrlehrer Maximilian Hitzler ist sich unsicher: "Ich habe auch mit echten Fahrschülern manchmal die Erfahrung gemacht: Die hatten null Fehler in der Theorieprüfung. Aber auf der Straße will man denen nicht begegnen."

Etwa in diesem Bereich würde sich auch die KI bewegen. Wäre sie ein echter Schüler, wären zwar ihre Antworten richtig, aber ihre Gedankengänge zu konfus. "Ich würde ChatGPT als jemanden einordnen, der in Theorie sehr gut an die Sache rangeht und sich sehr viele Gedanken macht. Aber auf der Straße hätte er sehr viele Schwierigkeiten."

Allzweck-KI

Trotz des Experiments: ChatGPT ist nicht so intelligent wie ein echter Fahrschüler – und sicher nicht bereit dafür, in Roboterform in den Straßenverkehr geschickt zu werden.

Dennoch zeigt sich an dem einfachen Experiment der rasante Fortschritt in der Welt der KI. Noch vor kurzem hätten einen solchen Test nur besonders spezialisierte Systeme bestehen können. Heute schafft ihn sogar eine Allzweck-KI wie GPT-4o. Diese KI-Modelle können oft weit mehr als von ihnen erwartet wird – und Experimente wie dieses demonstrieren ihre Fähigkeiten und Schwächen. Einige andere KI-Modelle wurden ebenfalls dem Test unterzogen – und fielen durch.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine KI mit einem bestandenen Test für Furore sorgt. Erst letztes Jahr hatte ChatGPT in einem Test des BR das bayerische Abitur geknackt.