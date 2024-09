Kein Papier, keine Seife, verdreckt: Autobahntoiletten in Bayern

91 unbewirtschaftete Toilettenanlagen, also ohne Tankstelle oder Restaurant, gibt es allein in Nordbayern. Seife gibt es an den wenigsten Anlagen, auch kein Papier, um sich die Hände abzutrocknen. Viele Anlagen sind verschmutzt. Die Autobahndirektion Nord möchte dies gerne ändern.

Lieber nicht ohne Desinfektionsspray

Lokaltermin an der A3: Das Desinfektionsspray haben Monika Scheidies und ihre Tochter Selina sicherheitshalber gleich mitgenommen. Ohne dieses gehen die beiden lieber nicht aufs Klo. Die Toilette an der Rastanlage Ottenberg nähe Neumarkt in der Oberpfalz ist nicht besonders sauber, sagen die beiden. Der Seifenspender ist leer, die Papiertücher für die Hände auch. Auf die Klobrille wollten sich die beiden lieber nicht setzen.

"Ich war schon erstaunt, dass das Wasser lief, das hat man auch nicht sehr häufig", berichtet Ehemann Andreas. "Papier war auch noch vorhanden, aber ansonsten: Flüssigseife habe ich vermisst, und Desinfektionsmittel wäre in der heutigen Zeit auch angebracht." So ähnlich äußern sich einige, die hier auf die Toilette gegangen sind. Fragt man weiter, erzählen einem viele, dass es an anderen Rastanlagen in Bayern nicht besser aussieht.

Verstopfte Toiletten, Müll und schlechter Geruch

Am Rastplatz "Ludergraben" an der A3 bei Nürnberg bestätigt sich das. Hier sind die Toiletten zwar insgesamt etwas sauberer, dafür müssen die Nutzer ohne Seife und Papiertrockentücher auskommen – auf die Vorrichtungen dafür wurde nämlich, wie vielerorts, ganz verzichtet. Eine Toilette ist zudem verstopft, in einer weiteren liegt Müll am Boden, außerdem riecht es streng nach Urin. Eine Reisegruppe, die hier kurz anhält, ist froh, dass sie schnell weiterkommt. Es sei insgesamt meistens nicht besonders schön an solchen Rastanlagen, sagt eine Frau. Um München herum sei es besonders schlimm, schimpft sie.