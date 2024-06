Hochwasser: Wo am Donnerstag und Freitag die Schule ausfällt

Die Lage normalisiert sich allmählich: Während am Montag noch an mindestens 40 Schulen in acht Landkreisen im Freistaat der Unterricht ausgefallen ist, sind in den noch verbleibenden beiden Tagen dieser Schulwoche nur noch wenige Schulen in drei Landkreisen von Sonderregelungen betroffen: Günzburg, Freising und Pfaffenhofen an der Ilm.

Ausfälle gibt es laut Kultusministerium noch in folgenden Schulen:

Landkreis Günzburg

Donnerstag, 06.06.2024: Es entfällt an folgenden Schulen der Präsenzunterricht: Grundschule Günzburg "Auf der Bleiche", Grundschule Offingen (Notbetreuung eingerichtet), Mittelschule Offingen (Für die 9. Klasse findet Unterricht statt; Notbetreuung eingerichtet), St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen.

Freitag, 07.06.2024: Es entfällt an folgenden Schulen der Präsenzunterricht: Grundschule Günzburg "Auf der Bleiche", Grundschule Wettenhausen (Notbetreuung eingerichtet), St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen.

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Donnerstag, 06.06.2024 und Freitag, 07.06.2024: Teilweiser Präsenzunterrichtsausfall. Kein Präsenzunterricht an der Grundschule Baar-Ebenhausen, aber Notbetreuung von 8.00-11.15 und Notbetreuung für OGTS-Kinder ab 11.15 Uhr.

Landkreis Freising

Donnerstag, 06.06.2024 und Freitag, 07.06.2024: Teilweiser Präsenzunterrichtsausfall. Grundschule Allershausen: Präsenzunterricht entfällt; Notbetreuung kann nicht angeboten werden | Mittelschule Allershausen: Klassen 5 bis 8: Präsenzunterricht entfällt; Klasse 9: Präsenzunterricht bis 11.15 Uhr; Notbetreuung kann nicht angeboten werden.