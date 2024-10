Hobby-Schauspieler sorgen für ausverkauftes Theaterhaus

Rund 60 Schauspielerinnen und Schauspieler standen am Freitag bei der Premiere des Theater-Musicals "Die Schöne und das Biest" auf der Bühne des Theatervereins Burgoberbach. Professionelle Schauspieler? Fehlanzeige. Und trotzdem ist jeder einzelne Platz der verfügbaren 320 Sitze auf den Zuschauerrängen des Theaterhauses Strüth besetzt.

Zwischen Hauptrolle und Abschlussprüfungen

Ein gutes halbes Jahr hat der Verein für das Theaterstück "Die Schöne und das Biest" geprobt. Die 20 Jahre alte Vivian Bolay spielt die Hauptrolle der Schönen, Belle. Sie hatte in den vergangenen Monaten einiges zu tun: Zwei- bis dreimal pro Woche fanden die Proben statt, gleichzeitig hat Bolay ihre Abschlussprüfungen für die Ausbildung geschrieben. "Aber es hat immer unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist einfach wie eine große Familie hier", schwärmt die 20-Jährige.

Großteil der Kostüme selbst genäht

Jedes Stück wird von den Ehrenamtlichen selbst nochmal neu überarbeitet und an die Laien-Schauspieler angepasst – von der Maske bis hin zur Handlung. Sogar die Kostüme nähen die Verantwortlichen in rund 80 Prozent der Fälle selbst. Die Kostüme liegen mindestens ein dreiviertel Jahr vorher in der Entwicklung und Herstellung. "Damit das funktioniert, helfen sehr viele Vereinsmitglieder dazu." Das, was wir haben, ist einfach richtiges Teamwork", erzählt Liane Heller, die gemeinsam mit Andrea Chalupnik sowohl für Maske und Kostüme, als auch für die Regie verantwortlich ist.

"Hier macht einfach jeder alles"

Ist es auch das, was den Theaterverein Burgoberbach bei den Zuschauerinnen und Zuschauern so beliebt macht? Nach der Premiere tauschen sie sich über ihre Eindrücke aus: "Hier macht einfach jeder alles. Die Kostüme sind mit so viel Liebe angefertigt", "das sind alles Laien-Schauspieler und die machen das so wahnsinnig professionell" und "die ganze Atmosphäre und die Vorstellungen sind einfach einzigartig."

Auch Zusatzvorstellung restlos ausverkauft

Den Theaterverein Burgoberbach gibt es bereits seit 1996. Jedes Jahr führen die Ehrenamtlichen rund drei Stücke auf – ob Märchen, Musical oder Bauerntheater. Der Verein hatte ursprünglich sechs "Die Schöne und das Biest"-Aufführungen geplant. Weil die Tickets jedoch innerhalb weniger Stunden vergriffen waren, entschieden sich die Ehrenamtlichen für eine Zusatzvorstellung Ende Oktober. Und auch hierfür sind bereits alle Karten weg.