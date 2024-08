Herbstplärrer in Augsburg – Sicherheit im Fokus

Bis zu einer halben Million Besucher werden auf dem Augsburger Herbstplärrer bis zum 8. September erwartet. Das Volksfest bietet neben den bewährten Klassikern wie dem Kettenkarussell auch neue Fahrgeschäfte, die das Publikum anlocken sollen.

Familienvolksfest: Sicherheit im Fokus

Als Familienvolksfest präsentiert sich alljährlich der Plärrer. So steht auch die Sicherheit auf dem Gelände wieder im Fokus. Schaustellersprecher Josef Diebold hebt hervor, dass es jetzt mehr Notausgänge und erweiterte Laufwege für Rettungskräfte gibt. Auch das neue Lautsprechersystem habe sich bewährt, um im Notfall schnelle Durchsagen machen zu können.

Cannabis-Konsum verboten

Andreas Bleymaier vom Ordnungsamt betont zudem, dass Taschenkontrollen an den Eingängen für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Der Cannabis-Konsum ist auf dem gesamten Gelände strikt verboten.

Neue und bekannte Attraktionen sollen Besucher anlocken

Auf dem Festgelände will der Herbstplärrer dieses Jahr mit neuen Fahrgeschäften punkten wie dem "Mexican Flight" mit wilden Loopings und Schrauben. Oder mit dem Rundfahrgeschäft mit dem Namen „Der Polyp“. Doch auch Klassiker wie die Leopardenspur oder das Riesenrad sind erneut dabei, sagt Schaustellersprecher Josef Diebold: "Zum ersten Mal dabei ist heuer 'Heidi The Coaster', das ist eine neue Familienachterbahn, die war noch nie in Augsburg. Dann kommt der Klassiker Flipper, ein Highspeed-Karussell für junge Leute. Dann kommt ein großes Laufgeschäft 'Crazy Outback', zum Verirren und viel Spaß haben."

Viele Baustellen rund ums Festgelände

Und die Wirte sind froh, dass es wieder genügend Menschen gibt, die gerne auf dem Volksfest arbeiten wollen. Die Preise für die Maß Bier liegen in diesem Herbst übrigens zwischen 11,70 Euro im Binswangerzelt und 12,40 Euro im Schallerzelt. Angesichts der zahlreichen Baustellen in der Umgebung wird den Plärrerfans dringend empfohlen, mit der Straßenbahn zu kommen.