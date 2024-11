Helau zum Faschingsbeginn: Was Fastnacht-Fans beim BR erwartet

Am 11.11.2024 um 11.11 Uhr geht’s los: Die fünfte Jahreszeit startet und damit auch das närrische Treiben im Bayerischen Rundfunk. Neben zahlreichen Fernsehsendungen gibt es heuer erstmals einen Fastnacht-Podcast: "Helau und Hell No – Inside karnevalistischer Tanzsport".

Höhen und Tiefen

Die beiden Tänzerinnen Liana Wolf und Carina Mayer vom KC Röttenbach "Die Besenbinder" erzählen von den Höhen und Tiefen ihrer Tanz-Karrieren und geben einmalige Einblicke hinter die Kulissen des Hochleistungssports.

Liana Wolf ist Rekordmeisterin – niemand hat so viele Titel gewonnen wie die Fränkin. Gemeinsam mit Carina Mayer und zahlreichen anderen Tänzerinnen aus Röttenbach gewannen sie 2023 in der Königsdisziplin auf der Deutschen Meisterschaft: dem Gardetanz. Wie geht man mit so viel Erfolg um? Wie viel Disziplin ist dafür nötig? Wie handhabt man den Leistungsdruck? Darum geht’s im neuen Podcasts "Helau und Hell No – Inside Karnevalistischer Tanzsport" in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Fasching, Fastnacht, Karneval im BR Fernsehen

Neben neuen Hörfunkformaten dürfen sich die Fastnacht-Fans auch auf Fasching, Fastnacht, Karneval im Fernsehen freuen. Den Auftakt macht die "Närrische Weinprobe" aus dem Staatlichen Hofkeller unter der Würzburger Residenz. Weiter geht’s Anfang Februar mit "Franken Helau". Hier zeigt das BR Fernsehen den Fasching in seiner ursprünglichen Form und geht dafür in die Regionen.

2025 kommt die Sendung aus Gößweinstein und wird von den umliegenden Vereinen gestaltet. Der Höhepunkt der Session ist Ende Februar freilich die "Fastnacht in Franken" live aus Veitshöchheim. Bei "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" Anfang März zeigt die Fastnacht-Jugend, dass nicht nur die "Großen" Fasching können.