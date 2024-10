Gewerbehalle als Asylunterkunft? Petitionsausschuss in Rott

Positive Bilanz nach Treffen mit Petitionsausschuss

Man habe sachlich miteinander gesprochen, bilanzierte am Ende Berichterstatter Josef Lausch. Beide Seiten seien ausführlich zu Wort gekommen. In zwei bis drei Wochen wird sich der Ausschuss erneut mit der Petition aus Rott am Inn beschäftigen. Das Landratsamt Rosenheim will in der ehemaligen Industriehalle in Rott am Inn eine Ankunftseinrichtung für bis zu 300 Menschen installieren und hat die Gewerbehalle angemietet. Mit dem Objekt sollen die seit zwei Jahren belegten Turnhallen von Raubling und Bruckmühl wieder freigemacht werden können, um Schulsport wieder zu ermöglichen, sagte der Rosenheimer Landrat Otto Lederer. Das Landratsamt finde einfach keine anderen Unterkünfte mehr und sei gesetzlich verpflichtet, die Menschen unterzubringen.

Bedenken gegen die Asylunterkunft

Der 4.000-Einwohner-Ort Rott am Inn sieht sich aber mit dieser hohen Anzahl an Menschen überfordert. Die Gemeinde hatte dem Landratsamt sieben Alternativstandorte für rund 100 bis 180 Menschen angeboten. Zudem sei eine mögliche Quecksilberbelastung in der Halle nicht ausreichend geklärt. Bürgermeister Daniel Wendrock machte zudem auf die angespannte Trinkwasser- und Abwasserproblematik aufmerksam. Sollte die Flüchtlingsunterkunft kommen, müsse auch dies noch geklärt werden.