Gefährlicher Löscheinsatz: Brand in Recycling-Betrieb

Das war schon ein nicht unproblematischer Einsatz für alle Einsätzkräfte, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen dem BR. Am späten Donnerstagabend hat sich in einer Werkshalle einer Recyclingfirma in Wernberg-Köblitz ein Schwelbrand entwickelt. In dem Betrieb werden Batterien und Akkus recycelt, die bekanntlich giftige Chemikalien enthalten.

Giftige Feinstaubpartikel rieselten auf Einsatzkräfte herab

Die Feuerwehrkräfte mussten die brennende Masse zum Löschen aus der Halle ins Freie bringen, wo sie dann in einem Tauchbecken versenkt wurde. Hierbei sei es kurzfristig zu einer starken Rauch- und Feinstaubbelastung gekommen. Da die giftigen Feinstaubpartikel teilweise auf die Einsatzkräfte herabrieselten, mussten die Feuerwehrleute laut einem Polizeisprecher anschließend dekontaminiert werden, d.h. sie wurden jeweils komplett abgespritzt. Auch die Einsatzfahrzeuge mussten gereinigt werden.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Um mögliche Gesundheitsschäden auszuschließen, ließen sich mehrere Feuerwehrleute und Polizisten nach dem Einsatz in einer Klinik ärztlich untersuchen.

Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr, da sich der Recyclingbetrieb in einem Industriegebiet befindet, abseits von Wohnsiedlungen. Wie es genau zu dem Schwelbrand kommen konnte, müsse jetzt zusammen mit den zuständigen Fachstellen des Landratsamtes geklärt werden.