Frostsprengung: Ein Oberfranke macht Kunst mit Naturgewalten

Vor zehn Jahren hat Clemens Hutter erste Versuche mit Frostsprengungen unternommen. Mittlerweile hat er sie so weit perfektioniert, dass er Stahl bis zu einer Tonne Gewicht biegen kann. Der Hubwagen ist dabei sein wichtigstes Arbeitsgerät. Mit ihm bewegt Clemens Hutter die zentnerschweren Stahlplatten, die er als Meterware kauft. Mit dem Plasmaschneider trennt der Künstler quadratische Platten ab und schweißt sie anschließend zu Würfeln zusammen.

Liebe zum Stahl kommt vom Großvater

Hutters Skulpturen gibt es in ganz klein für den Schreibtisch oder das Regal. Die großen Werke stehen in Parks und Ausstellungen. Clemens Hutter hat an der Nürnberger Kunstakademie Bildhauerei studiert und lebt mit Frau und Kindern inzwischen schon länger im Fichtelgebirge. Er mag die Ruhe und den Platz, den er hier hat. Die Liebe zum Stahl hat der 40-Jährige von seinem Großvater. Dieser sei Werkzeugmacher, erzählt der geborene Passauer. Stahl hat für den Künstler viele Eigenschaften, die man dem harten Material gar nicht zutraut.

Kühlkammeröffnung mit Publikum

Immer wieder mal öffnet Clemens Hutter sein Atelier für Besucher. Zuletzt sind zur Kühlkammeröffnung etwa 30 Leute gekommen. Der Künstler erklärt ihnen, dass er mit dem Frostprozess heute sehr zufrieden sei. Bis die Skulpturen allerdings fertig sind, muss er sie noch drei weitere Male einfrieren.