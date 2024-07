Fränkischer Charme: Meinheim will schönstes Dorf Europas werden

Mehr als 50 Meinheimerinnen und Meinheimer stehen an einem Vormittag mitten ihrem Ort. Sie warten auf die internationale Jury des europäischen Dorfwettbewerbs "Entente Florale Europe". Die will den Ort im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen heute bewerten. Meinheim punktet schon mit seinem Ortsbild: Von weitem ist der Kirchturm mit seinem auffällig gemusterten Dach zu sehen. Grün, weiß, gelb und schwarz glasierte Ziegel machen ihn einzigartig. Im Ort stehen kleine fränkische Häuser und große Bauernhöfe – viele schon sorgfältig renoviert. In den Gärten blühen verschiedene Rosen und Lavendel. Allein bei dem EU-weiten Wettbewerb mitmachen zu können, sei ein Gewinn, sagt Meinheims Bürgermeister Wilfried Cramer (Freie Wähler). "Man kann sich ja nicht einfach anmelden. Man muss gefragt werden und qualifiziert sein. Und daher ist es für uns schon wirklich was Besonderes", so Cramer.

Englische Ortsführung für die Jury

Dann gilt es. Meinheim muss sich beweisen. Insgesamt fünf Jury-Mitglieder sind angereist. Zwei davon aus Deutschland – die dürfen aber im eigenen Land nicht mit bewerten. Los geht es im neuen Bürgerhaus, der ehemaligen Bankfiliale. Denn Dorfinnentwicklung, also die aktive Gestaltung des demografischen Wandels, die Stärkung der Ortskerne und die Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität, ist ein wichtiger Punkt im Wettbewerb. Eine zusätzliche Herausforderung: Die Meinheimer müssen ihren Ort in Englisch präsentieren. Für die Jury geht es auf dem Anhänger eines Oldtimer-Traktors auf eine Tour durch das Dorf. Sie fahren am Mühlbach entlang, der sich durch den gesamten Ort schlängelt, an den Rand des Dorfes zum Jugendhaus, Sportplatz und zu den Blüh- und Streubobstwiesen. Weiter geht es zum "Alten Weiher", der als Löschwasserreserve und Bademöglichkeit im Sommer dient.

Meinheim will mit Nahwärmenetz punkten

"Es ist ein sehr schönes Dorf und die Leute sind so nett", sagt Christy Boylan, Vorsitzender der Jury des Wettbewerbs "Entente Florale Europe". Die Jury bewertet die insgesamt elf teilnehmenden Orte anhand von zehn Kriterien. Unter anderem spielt die Entwicklung eines Dorfes eine große Rolle. "Wir wollen sehen, wie gut die Dörfer geplant sind. Das zweite ist die nachhaltige Entwicklung – also welche Maßnahmen wurden getroffen, um den Klimawandel zu begegnen", erklärt Boylan. Meinheim kann in diesem Punkt mit seinem Nahwärmenetz überzeugen. Seit rund zehn Jahren werden 80 Prozent der Haushalte mit der Abwärme zweier örtlicher Biogas-Anlagen versorgt. Weitere Häuser sollen demnächst angeschlossen werden.

"Alle Orte sind besonders"

Bei "Entente Florale Europe" spielen bei der Bewertung aber natürlich auch die Grünflächen, die Dorfgemeinschaft und die Nachwuchsförderung eine Rolle. Bisher haben sich die fünf Jury-Mitglieder drei Orte angesehen. Ob Meinheim mit einer Gold-Auszeichnung rechnen kann, können sie noch nicht sagen. "Sie sind alle besonders", sagt der Jury-Vorsitzende. Es kann sein, dass mehrere Orte "Gold" bekommen. Für den Meinheimer Bürgermeister, Wilfried Cramer, ist der Besuch gut gelaufen. Allein schon wegen des sonnigen Wetters. "Ich habe tolle Mitstreiter und das macht richtig Spaß", freut sich das Gemeindeoberhaupt. Ob sie eine Gold-Medaille bekommen, erfahren die Meinheimerinnen und Meinheimer dann im September bei der Preisverleihung in Ungarn.

Neben Meinheim ist aus Deutschland noch Höxter in Nordrhein-Westfalen im Rennen. Die übrigen neun teilnehmenden Dörfer liegen in Slowenien, Rumänen, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Irland.