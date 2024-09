Fränkische Instagram-Tierärztin: Ein Herz für Tiere

Demenz trifft auch Tiere

Informationen kurz und knackig – so sieht die Tierärztin ihre Instagram-Seite: Welpenschau, Ultraschall von Hundeembryos oder Ernährungstipps. "Die meisten Leute haben nicht die Zeit und nicht unbedingt den Nerv eine zehnseitige Lektüre durchzulesen", sagt die Tierärztin. Stattdessen produziert sie eben ihre Videos. Zum Beispiel, wie man erste Anzeichen von Demenz am Hund erkennt. Lisa Pinsenschaum erklärt, dass man darauf achten sollte, wenn der Hund an die Wand starrt, nachts unvermittelt aufschreit oder immer wieder Fressen will, auch kurz nach dem Füttern.

Digital für mehr Aufklärung

Die Auswahl ihrer Themen wird von dem beeinflusst, was gerade aktuell ist. Wenn gerade Reisezeit ist, dann gibt es Tipps zum Verreisen mit Tieren. Wenn in ihrer Tierarztpraxis mehrere Tiere mit Bandscheibenproblemen behandelt werden, dann landet das Thema wenig später in ihrem Kanal. Die Probleme, die Tiere haben können, sind vielfältig – und so soll auch ihr Instagram-Profil sein. Das macht sie alles nebenbei: "Instagram ist viel viel Arbeit, wenn man es schön machen möchte – das ist mein Anspruch. Aber mir macht das megaviel Spaß und da kann ich entspannen dabei", sagt sie.