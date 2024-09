Fichtelgebirge richtet Wegenetz für Mountainbiker ein

In den kommenden drei Jahren soll im Fichtelgebirge ein Wegenetz für Mountainbiker eingerichtet werden. Dazu wurde am Freitag in Fichtelberg von Finanz- und Heimat-Staatssekretär Martin Schöffel (CSU) ein Förderbescheid über 270.000 Euro übergeben.

Fichtelgebirge: Touren für Mountainbiker werden ausgewiesen

Unter Federführung der Tourismuszentrale Fichtelgebirge sollen auf bereits existierenden Wegen vor allem Touren für die Mountainbiker ausgewiesen werden, die längere Strecken zurücklegen wollen. Die Downhill-Trails des Bikeparks am Ochsenkopf und nach dessen geplantem Bau auch des Bikeparks auf dem Großen Kornberg sollen ebenfalls angebunden werden.

Outdoor-Sport sei seit jeher einer der Hauptgründe für einen Besuch im Fichtelgebirge, betonte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) bei der Übergabe des Förderbescheides. Insbesondere für Mountainbike-Fahrerinnen und -Fahrer seien die Bedingungen optimal, fügte der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) hinzu.

Bislang: Wegenetz für Wanderer, aber nicht für Mountainbiker

Bislang gibt es im Fichtelgebirge zwar ein gut ausgebautes Wanderwegenetz, aber keine offiziellen Touren speziell für Mountainbikes: Das soll das Förderprojekt ändern. Vor allem durch digitale Hilfsmittel zu Planung, Routenführung, Kommunikation und Monitoring soll eine möglichst optimale Besucherlenkung gelingen, so die Tourismuszentrale Fichtelgebirge.

Ziel sei ein Streckennetz, das den qualitativen Ansprüchen der Mountainbikerinnen und Mountainbiker genauso gerecht werde wie den Anforderungen des Naturschutzes, des Fichtelgebirgsvereins und der Grundstückseigentümer.