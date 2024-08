Feuer auf Staatsarchiv-Baustelle in Kitzingen

Auf dem Dach des im Bau befindlichen Staatsarchivs für Unterfranken hat es gebrannt. Da die Feuerwehr schnell vor Ort war und es außerdem zu diesem Zeitpunkt geregnet hat, war der Brand schnell gelöscht. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zur Brandursache.

Regen unterstützt die Löscharbeiten

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden Polizei und Feuerwehr gegen 16.10 Uhr über den Brand informiert. Die örtlichen Feuerwehren waren rasch an der Baustelle an der Nordtangente. Zu dieser Zeit schlugen Flammen aus dem Dachbereich des Gebäudes. Die Einsatzkräfte brachten den Brand (ca. 16.45 Uhr) schnell unter Kontrolle. Der Polizei zufolge sind Teile der Abdeckung des Flachdachs durch den Brand beschädigt worden. Laut Polizei sind die Brandursache und die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Neues Staatsarchiv soll 2025 fertiggestellt sein

Im Mai 2023 begannen die Bauarbeiten am neuen Staatsarchiv. Richtfest war im April 2024. Der 75-Millionen-Euro-Bau soll 2025 fertiggestellt sein und 2026 bezogen werden. Das neue Staatsarchiv in Kitzingen bietet Platz für etwa 6.000 Laufmeter Rollregale, in denen die Archivalien aufbewahrt werden. Das Gebäude befindet sich auf einem 8.500 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Deuster-Areal an der Kitzinger Nordtangente.