FC Augsburg: Hoffnung auf "alte" Spieler in neuen Trikots

Bei den rund 50 Fans, die in Augsburgs größte Einkaufsmall kamen um als Erste das neue Trikot zu ergattern, kam das Shirt des japanischen Ausrüsters Mizuno gut an: "Das sieht mit den Mustern im Hintergrund sehr gut aus. Das ist mal was anderes, nicht so langweilig wie immer. Man wagt sich mal wieder was." Selbst die neuen, neonfarbenen Torwarttrikots kamen gut an: "Die sind kreativ und einfallsreich, finde ich echt schön. Ich bin gespannt auf das Auswärtstrikot und das dritte Trikot." Diese sollen Anfang und Mitte August präsentiert werden.

Diskussionen um Innenverteidiger Uduokhai

Spätestens dann soll auch klar sein, wer das neue Trikot auch tragen wird. Vor allem die letztjährigen Leistungsträger Felix Uduokhai, Ruben Vargas und Ermedin Demirovic stehen möglicherweise vor dem Abschied. Innenverteidiger Uduokhai soll sich bereits das Trainingsgelände von Besiktas Istanbul angesehen haben und vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Spruchreif ist hier allerdings noch nichts, so Michael Ströll: "Bei Felix ist der Stand wie in der letzten Saison: Er hat noch ein Jahr Restlaufzeit und soll eine gute Saison spielen. Wenn Angebote kommen, dann setzen wir uns damit auseinander."

Vargas nach starker Europameisterschaft gefragt

Auch Ruben Vargas hat nur noch ein Jahr Vertrag in Augsburg. Der Schweizer Flügelspieler hat sich zudem bei der Europameisterschaft in den Vordergrund gedribbelt. Leistungen, die der FCA-Geschäftsführer Ströll genau beobachtet hat: "Wir haben uns für Ruben sehr gefreut und ich habe ihm nach den Spielen auch geschrieben. Das macht uns schon stolz. Aber bei einem Jahr Restlaufzeit müssen wir schauen, wo es hingeht."

Angesichts der auslaufenden Verträge hat der FCA bei Vargas und Uduokhai in diesem Sommer somit letztmalig die Chance auf eine hohe Ablöse und steht daher unter Verkaufsdruck, beide wären im kommenden Sommer ablösefrei.

Toptorjäger Demirovic soll mindestens 20 Millionen Euro bringen

Anders verhält es sich bei Kapitän Ermedin Demirovic. Der letztjährige Toptorjäger des Klubs hat noch zwei Jahre Vertrag, bis Sommer 2026. Allerdings wird der Bosnier seit Wochen vom VfB Stuttgart umworben und würde mit den Schwaben gerne in der Champions League kicken. Dem FCA würde der Wechsel mit einer Ablöse von um die 20 Millionen Euro versüßt, Geschäftsführer Michael Ströll will allerdings wohl noch die ein oder andere Million mehr: "Bei Demi gibt es einen sehr guten Austausch mit dem VfB Stuttgart. Zu Zahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Aber momentan sind wir noch nicht an einem Punkt, wo wir eine Lösung haben. Aber ich möchte betonen, dass die Gespräche mit dem VfB und auch mit Demi wirklich gut sind. Warten wir mal die nächsten Tage ab, wie weit es dann geht."

Es scheint fraglich, dass der Bosnier das neue Heimtrikot des FCA allzu oft überstreifen wird, die Zeichen stehen auf Abschied. Selbst Trainer Jess Thorup ist nicht blauäugig und fordert eine schnelle Lösung: "Ich möchte auch wissen, wo geht's weiter hin. Aber im Moment geht's nur um die Spieler, die hier sind und die sechs Wochen Vorbereitung. Wer Ende August noch hier ist, werden wir sehen."

Demirovic-Millionen für die Defensive eingeplant

Da der FC Augsburg in Steve Mounié von Stade Brest in Frankreich und Samuel Essende vom FC Vizela in Portugal schon zwei Stürmer als möglichen Ersatz für Demirovic verpflichtet hat, dürfte der Großteil der Transfereinnahmen in die Verstärkung der defensiven Außenbahn investiert werden. Rechts und links in der Viererkette haben die Schwaben seit Jahren ihre größten Baustellen.

Fünf Neuzugänge hat der FCA im Sommer bereits verpflichtet. Neben Mounié und Essende kam Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom VfL Bochum, der kroatische Torhüter Nediljko Labrovic und das vom FC Bayern zuletzt nach Schalke ausgeliehene Nachwuchstalent Yusuf Kabadayi für den offensiven Flügel.

Präsentation des Auswärtstrikots und ein neuer Fanshop

Angesichts der drohenden Abgänge wird sich noch einiges ändern im Team des FC Augsburg. Und auch neben dem Platz geht es stetig weiter. Nach dem Heimtrikot werden Ende Juli das neue Auswärts- und voraussichtlich Anfang August das Ausweichtrikot vorgestellt.

Im Spätsommer soll dann der Popup-Store in der City-Galerie bereits wieder ausgedient haben. Dann eröffnet der neue Fanshop auf der Augsburger Prachtmeile Maximilianstraße. Er soll viermal so groß ausfallen, wie der bisherige in der Bahnhofstraße und wohl auch die gestiegenen Ansprüche des Vereins zum Ausdruck bringen. Der FC Augsburg bleibt also in jeden Fall im Gespräch.