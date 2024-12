Erstes Musical über Nürnberger Prozesse

Lilli und Will schauen sich tief in die Augen und singen ihr Liebesduett. Im Refrain heißt es "Du bist da", sie hat die Haare zum Dutt gebunden, er trägt eine Schiebermütze. Es ist November nach Kriegsende 1945, in Nürnberg beginnen die Prozesse gegen die führenden Repräsentanten des NS-Regimes. Will ist US-amerikanischer Journalist und hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, Lilli ist eine junge deutsche Frau, die in einem Nazi-Haushalt aufgewachsen ist und den Vater im Krieg verloren hat. Auf dem Silvesterball im Grand Hotel verlieben sich die beiden.

Friedensmusical mit klarer Botschaft

Ein Musical, bei dem sich Leute amüsieren und gleichzeitig etwas über die Nürnberger Prozesse erfahren – geht das überhaupt? Ja, sagt Christoph Ackermann vom Musical-Netzwerk Nürnberg. Der Verein nimmt sich seit 13 Jahren Themen aus der Nürnberger Stadtgeschichte vor und macht Musicals daraus. Im kommenden Jahr jähren sich die Nürnberger Prozesse zu 80. Mal und die Idee war geboren, eine Liebesgeschichte in genau dieser Zeit spielen zu lassen.

Es ist ein Friedensmusical, sagt Christoph Ackermann vom Musical Netzwerk Nürnberg, das vom Aufbruch aus den Trümmern handelt und vom Brücken schlagen. Exemplarisch dafür stehen die beiden verliebten Hauptfiguren. Mit "Nuremberg 45" möchte das Stadtmusical außerdem an die große Bedeutung der Nürnberger Prozesse und an den Aufbruch des Völkerrechts in eine neue Zeit erinnern.

Museum Memorium Nürnberger Prozesse unterstützt Musical

Das Museum Memorium Nürnberger Prozesse unterstützte das Musical-Team bei seiner Arbeit und betrat Neuland. Zuerst waren wir sehr skeptisch, sagt Museumsleiter Alexander Korb, schließlich ist aber eine sehr gute Kooperation entstanden. Im Rahmen der Vorstellungen bietet das Museum spezielle Führungen für die Musicalbesucherinnen und -besucher an.

Der Historiker Alexander Korb unterstützte das Musicalteam mit seinem Fachwissen und überprüfte die Texte. Denn es ist schon ein Spagat für uns gewesen, sagt Regisseurin Silvia Ferstl. Wenn wir es zu ernst machen, kommt keiner, machen wir es zu leicht, wird man dem Thema nicht gerecht. Die Regisseurin ist überzeugt, dass ihre Mischung stimmt und die Liebesgeschichte als Rahmenhandlung funktioniert. Gleichzeitig gibt es in dem Musical Original-Zitate des damaligen Chefankläger Robert H. Jackson.

Nürnberger Stadtgeschichte in musikalischen Kapiteln

Das Musical "Nuremberg ’45 – Aufbruch in eine neue Zeit" läuft bis 12. Januar im Heilig-Geist-Saal in der Nürnberger Innenstadt. Seit 13 Jahren widmet sich das Musical-Netzwerk Geschichten zur Nürnberger Stadtgeschichte. So gab es in den vergangenen Jahren mit "Norika" ein Musical zum Schönen Brunnen und den Felsengängen. Mit "Das kalte Herz" verlegte das Stadtmusical das Märchen von Wilhelm Hauff in die Zeit der Nürnberger Industrialisierung und in eine Spielzeugfabrik.