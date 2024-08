Erbprinz oder Betrüger? Neue Entwicklungen zu Kaspar Hauser

1828 als verwahrloster Junge in Nürnberg aufgeschlagen

Kaspar Hauser schlug am 18. Mai 1828 als etwa 16-jähriger, verwahrloster Junge allein in Nürnberg auf, konnte kaum sprechen und gehen. Er selbst gab nur an, jahrelang in Isolation gelebt zu haben. Schnell machte damals das Gerücht die Runde, Hauser sei der Erbprinz aus dem Hause Baden, der beiseite geschafft worden war, um einer Nebenlinie den Weg auf den Thron freizumachen.

Im Hofgarten Ansbach durch einen Messerstich getötet

Im Oktober 1829 wurde ein erster Anschlag auf das Findelkind verübt, weshalb er den Wohnort wechseln musste und 1831 schließlich nach Ansbach kam. Hier lebte Hauser bis zu seiner Ermordung im Jahr 1833 bei seinem Lehrer. "Am 14. Dezember 1833 wurde Kaspar Hauser unter dem Vorwand, seine Herkunft und den Namen seiner Mutter zu erfahren, in den Ansbacher Hofgarten gelockt. Hier wartete dann aber sein Mörder, der Hauser mit einem gezielten Messerstich traf. Drei Tage später starb das Findelkind in der Wohnung seines Lehrers", erzählt Alexander Biernoth, Historiker und Stadtführer von Ansbach.

Herkunft und Hintergründe zum Tod weiterhin ungeklärt

Kaspar Hauser liegt seit dem 20. Dezember 1833 auf dem Stadtfriedhof Ansbach begraben. Genau wie die Hintergründe zu seinem Tod bleibt auch Hausers Herkunft weiterhin ein Mysterium. "Trotz der neuen Ergebnisse ist die Erbprinzen-Theorie ja aber nicht vom Tisch. Sie bleibt weiterhin eine Theorie, die sich seit mittlerweile knapp 200 Jahren hält. Lediglich die Wahrscheinlichkeit hat vielleicht etwas abgenommen", erläutert Biernoth, "aber woher Kaspar Hauser stammt, ist trotz dessen ja immer noch nicht geklärt." Die Spurensuche geht also weiter.