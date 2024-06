EM: Münchner Arena darf dieses Mal in Regenbogenfarben leuchten

Dieses Mal wirklich, ein bisschen zumindest: Während der Fußball-Europameisterschaft wird die Münchner Arena an zwei Tagen in Regenbogenfarben leuchten. Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet. Nach BR24-Informationen wurde der Antrag bereits vor längerem vom Geschäftsführer der Allianz-Arena gestellt und von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) genehmigt.

Während der Fußball-EM 2021 war das noch anders gewesen: Damals hatte die Stadt München bei der Uefa beantragt, die Arena am Tag des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Gedacht war das als Zeichen des Protests gegen ein damals in Ungarn verabschiedetes Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen zu Homosexualität und Transsexualität einschränkte. Die Uefa lehnte den Antrag ab – weil er politisch motiviert sowie gegen die ungarische Mannschaft und ihre Fans gerichtet sei.

Regenbogenfarben auch dieses Mal nicht an Spieltagen

Auch dieses Mal wird das Münchner Stadion allerdings nicht an einem EM-Spieltag bunt beleuchtet sein. Stattdessen geht es um den 22. und 23. Juni. An beiden Tagen findet kein Spiel der Europameisterschaft in München statt. Anlass für die Regenbogen-Beleuchtung ist der Christopher Street Day (CSD) in der bayerischen Landeshauptstadt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Arena wegen und während des CSD bunt erleuchtet wird.

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Münchner Stadtrat Brem: "Eine kleine Hand gereicht"

Der Münchner Stadtrat Beppo Brem (Grüne) findet es zwar gut, dass die Münchner Arena dieses Mal während der EM zumindest an zwei Tagen in Regenbogenfarben erleuchtet wird. Die Uefa habe mit ihrer Zusage "eine kleine Hand gereicht an die LGBTQ-Community", sagt Brem auf BR24-Anfrage.

Allerdings verweist Brem darauf, dass die Regenbogen-Beleuchtung des Stadions während des Christopher Street Days ohnehin mittlerweile üblich sei. Das werde jetzt von der Uefa, die während der EM Hausherr sei, quasi geduldet. "Richtig Symbolkraft hätte die Aktion gehabt, wenn man das zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft diesen Freitag gemacht hätte." Dass dafür offenbar niemand einen Antrag gestellt hat, lässt der Grünen-Politiker nicht wirklich gelten: "An den Spieltagen hätte das ja auch von der Uefa selbst kommen können."

Söder vor drei Jahren mit Regenbogen-Maske im Stadion

Das Nein der Uefa zur Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions vor drei Jahren hatte damals zu heftigen Debatten geführt. In der Stadt wurden stattdessen an vielen anderen Stellen Regenbogenfahnen gehisst.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trug während des Spiels gegen Ungarn im Stadion demonstrativ eine Corona-Schutzmaske im Regenbogen-Look. Bei Twitter schrieb Söder seinerzeit: "Klares Bekenntnis gegen Ausgrenzung und für Freiheit und Toleranz. Auch an der Staatskanzlei wird heute Abend eine Regenbogenfahne gehisst."

Er halte die Uefa-Ablehnung für "enttäuschend und eigentlich auch nicht angemessen", sagte Söder damals dem BR. Die Entscheidung bezeichnete er als "Zurückziehen, als Ängstlichkeit" vor einer klaren Haltung. Europa stehe für Freiheit und gegen Diskriminierung, die Regenbogenfarbe sei ein Signal für eine moderne Demokratie.