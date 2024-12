EC Oberstdorf feiert 100-jähriges Jubiläum

Sie wirbeln zu Musik. Schnelle Drehungen – Pirouetten auf dem Eis. Seit Jahrzehnten engagiert sich Präsident Harald Löffler für seinen Eissportclub Oberstdorf (ECO). Fokussierte dunkle Augen, weiße Haare, zufriedener Gesichtsausdruck. "Mir ist es wichtig, dass wir hier die Jugend fördern. So kann ich auch was zurückgeben, was mir der Sport seit Jahrzehnten gegeben hat", sagt der Vereinsvorstand. Einen der größten Erfolge gab es vor sechs Jahren mit Aljiona Savchenko und Bruno Massot. Mit ihrer Kür liefen sie bei Olympia in Pyeongchang zu Gold.

Auf einem Weiher nahm alles seinen Anfang

Zum 100-Jährigen richtet der ECO gleich drei Deutsche Meisterschaften aus. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Vereins am 4. November 1924. Trainingsplatz war erstmal der idyllisch gelegene Moorweiher – mit seiner Eisfläche Heimat für Eisstockschützen und Eishockeyspieler. Mit Sepp Schönmetzler stellte der Verein seinen ersten Deutschen Meister im Eiskunstlauf. Dann kam bald Norbert Schramm – eine Eislauflegende. Unter anderem zweifacher Europameister in den 1980er Jahren.

ECO als Familienprojekt

Im Curling sind zwei junge Oberstdorfer in diesem Jahr Europameister geworden. Felix Messenzehl und Johannes Scheuerl. Deren ebenso erfolgreiche Väter waren bei der Deutschen Meisterschaft der Senioren am Wochenende in Oberstdorf ebenfalls am Start. Die dritte Hauptssportart beim ECO ist der Short-Track. Auch hier werden zum Oberstdorfer Jubiläum die Deutschen Meister gesucht. Diese rasante Variante des Eisschnelllaufs hat Joachim Knöckel nach Oberstdorf gebracht. Gelaufen wird hier auf einer Kurz-Runde von 111 Metern. Bis zu 60 Stundenkilometer schnell. "Das haben wir 1994 angefangen. Auf Initiative einer Eiskunstlauf-Trainerin", erzählt Knöckel.

Großer Aufwand für drei Meisterschaften

Drei Deutsche Meisterschaften auf einmal – das hat es noch nie gegeben. "Für den Verein war es ein riesiger Organisationsaufwand . Doch es hat sich gelohnt", sagt Club-Präsident Harald Löffler. "Wir haben hier circa 500 Athleten. Da merkt man schon, dass ordentlich was los ist." Auch die Vernetzung in jungen Jahren fanden sie extrem wichtig. Sich gegenseitig zu helfen, das lerne man beim ECO von Anfang an.

Fokus auf Olympia 2026

Im Eisstadion am Fuße des Nebelhorns laufen bereits die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2026 – dann geht es nach Mailand und Cortina d’Ampezzo. Auch dort wollen die Sportler die 100-jährige Erfolgsgesichte des ECO weiterschreiben.