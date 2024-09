Dringend gesucht: Hochzeits-Teddybär beim Radeln verloren

Es gibt Dinge, die begleiten einen fast das ganze Leben – verliert man sie, kaum auszuhalten! So muss es einem Ehepaar aus Erlangen gehen. Das ist auf der Suche nach seinem Hochzeits-Maskottchen, das das Paar seit dem dritten Hochzeitstag begleitet: Gesucht wird ein Teddybär, und zwar dringend. Deshalb hat das Paar einen Finderlohn von 500 Euro für das braune Kuscheltier ausgesetzt.

Klaus Oberndorfer setzt alle Hebel in Bewegung, um den Teddy wiederzubekommen. Er setzt sozusagen auch bei uns direkt eine Vermisstenmeldung ab und schreibt an unsere Kolleginnen und Kollegen im BR Studio Passau in Niederbayern. "Ich wende mich an Sie in der Hoffnung, dass Sie uns in einer für uns sehr wichtigen Angelegenheit unterstützen können."

Beim Radfahren zwischen Tittling und Waldmünchen verloren

Klaus Oberndorfer hat den Teddybären am Dienstag, den 3. September, auf einer Radtour am Donau-Ilz-Weg zwischen Tittling im Kreis Passau und Waldmünchen im Kreis Cham verloren. Kurz nach Tittling hat er den Teddy in einer schönen Landschaft für seine Frau fotografiert und hat ihn dann wohl nicht wieder richtig in die Radtasche. 20 Kilometer weiter bei Sassbach ist ihm dann das Fehlen des Bären aufgefallen. Er ist wieder zurück, hat alles abgesucht, auch am nächsten Tag nochmal – der Bär war weg.

"Es handelt sich um ein Geschenk meiner Frau zu unserem dritten Hochzeitstag. Für uns beide hat dieses Maskottchen einen unschätzbaren emotionalen Wert", so Klaus Oberndorfer. Weil er seine Frau immer "Bärchen" genannt hat, kam sie auf die Geschenkidee am dritten Hochzeitstag. Der Teddy habe sie seither überallhin begleitet, auf allen Reisen oder in den Biergarten. "Unsere Vergangenheit und unsere guten Erinnerungen hängen mit ihm zusammen", betont Klaus Oberndorf im BR Interview..

Bald 40. Hochzeitstag: Teddybär dringend gesucht!

In wenigen Tagen, am 15. September, feiern die beiden ihren 40. Hochzeitstag. Sie hoffen, dass das Kuscheltier bis dahin wieder bei ihnen ist. Den vermissten Teddy beschreibt Klaus Oberndorfer im BR-Interview wie folgt: "Das ist ein Gunt-Teddybär. Einfach total knuffig und schaut wie ein klassischer Teddybär aus." Also 25 bis 30 Zentimeter groß, braun, total weich. "Die Schnauze ist schon mehrfach repariert worden. Schaut aber ganz neu wieder aus", sagt der Besitzer und fügt noch an: "Hat natürlich ein gebrauchtes Fell, das gehört sich halt nach 37 Jahren knuddeln." Außerdem trägt er ein Lederband mit einem Silberherzchen um den Hals.

Und wer ihn findet oder gefunden hat, kann sich gern an das BR Studio Nürnberg unter der Mail-Adresse frankenaktuell@br.de wenden.