Digital statt schmutzig – Handwerk wirbt um Nachwuchs

Mit Unterstützung der Berufsschüler darf auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Ziegel setzen. Zum Auftakt des Tags des Handwerks zeigen ihm die Schüler der Berufsschule Bad Aibling, was sie können, an klassischen Werkbänken, hochmodernen Robotik-Armen und 3D-Druckern. Ein Beispiel: Ein Großteil der Zimmereien in der Region Rosenheim bauen heute Holzhäuser, die computergestützt entworfen und gefertigt werden.

Handwerkskammerpräsident: Viele Eltern haben falsches Bild

Doch trotz aller hier vorgeführten Hi-Tech, findet das Handwerk oft noch nicht den Rückhalt, den es verdient hätte, findet Franz Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Vor allem die Eltern hätten ein falsches Bild, vom schmutzigen, schweren Handwerk, eher was für Jungs, das sei nicht mehr zeitgemäß.

Das Handwerk bräuchte stabile Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und mehr Nachwuchs, fordert Peteranderl. Das beteuert auch Söder, der die Rolle des Handwerks für Bayern betont.

Warum gibt es den "Tag des Handwerks"?

Der Tag des Handwerks ist eine Informations- und Werbeveranstaltung für das Handwerk in Bayern. Die Aktion wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen. An einem selbstgewählten Tag im Jahr müssen alle bayerischen Schulen ihre Schüler mit dem Handwerk in Berührung bringen.

Das sind in Bayern jedes Jahr fast 120.000 junge Menschen, verteilt auf rund 1.800 Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien. Die Schülerinnen und Schüler besuchen dann Ausbildungsbetriebe, Bildungszentren oder Werkstätten.

Tag des Handwerks in Rosenheim und Bad Aibling

Am heutigen Freitag stehen die Berufsschulen Bad Aibling und Rosenheim ganz im Zeichen des Tags des Handwerks. 1.100 Schülerinnen und Schüler kommen dafür an die Berufsschulen, um sich über ihre Chancen im Handwerk zu informieren. Außerdem findet am Samstag in den beiden Berufsschulen ein Tag der offenen Tür statt, für Jugendliche und ihre Eltern im Rahmen der "jobstart Handwerk", von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr.