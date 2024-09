Das Klinikum-Upgrade in Kulmbach

Ministerpräsident Markus Söder blickt auf den neu gebauten Westflügel und sagt: "Es muss eine Grundwürde des Menschen sein, dass jeder Zugang zu bester medizinischer Versorgung hat – gerade auch im ländlichen Raum." Gemeinsam mit Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) war Söder zur Einweihung des zweiten Bauabschnitts gekommen. Das hat sicherlich auch mit den gewährten Fördergeldern zu tun: an den Kosten in Höhe von 150 Millionen Euro hat sich der Freistaat mit rund 100 Millionen beteiligt. Judith Gerlach betont, dass auch der dritte Bauabschnitt, der im Oktober in Angriff genommen wird, unterstützt werde.

Mehr Privatsphäre für Patienten

Beim Westflügel, der im zweiten Bauabschnitt neu errichtet wurde, handelt es sich um einen ringförmigen Anbau an das Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren. Dieses wurde gleichzeitig saniert. Für die Patienten bedeutet die beendete Maßnahme unter anderem mehr Privatsphäre. Helle Zweibettzimmer, teils mit Balkon und Blick auf die Plassenburg sollen der neue Standard in Kulmbach sein. 400 der 540 Betten im Klinikum befinden sich im neuen Westflügel und im Südflügel, der im ersten Bauabschnitt entstanden ist. Ebenso gibt es nun barrierefreie und modernisierte Untersuchungs- und Behandlungszimmer.

"Attraktives Arbeitsumfeld" für 2.000 Menschen

Die medizinische Versorgung dürfe nicht nur in Ballungsräumen gestärkt werden, sagt Markus Söder in Kulmbach. "Eine Zweiklassen Medizin darf es nicht geben", so der Ministerpräsident in seiner Ansprache. Die Gesundheitsministerin Judith Gerlach ergänzt, dass ein Krankenhaus ein Ort des Vertrauens und der Zuversicht sein solle, für Patienten und Angehörige. Mit dem Neubau sei ein ansprechendes Haus entstanden, dass auch attraktive Arbeitsbedingungen auf hohem Niveau und ein gutes Arbeitsumfeld schaffe.

Das Klinikum Kulmbach beschäftigt rund 2.000 Menschen. Es gehört gemeinsam mit der Fachklinik Stadtsteinach seit dem Jahr 1995 dem Zweckverband Klinikum Kulmbach an. Für den Kulmbacher Landrat und Zweckverbandsvorsitzenden Klaus Peter Söllner (FW) ist der Abschluss des zweiten Bauabschnitts ein positives Signal: "Das Klinikum Kulmbach geht in eine gute Zukunft."