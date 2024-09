"Danke, Dein Blut wurde eingesetzt": Was motiviert zum Spenden?

Blutkonserven werden ständig gebraucht: Was motiviert zum Spenden?

12.09.2024, 05:10 Uhr Audiobeitrag

Jeder könnte einmal fremdes Blut brauchen – deshalb sind Blutkonserven so wichtig. Spender werden gesucht. Doch was motiviert sie? Was BR24-User über Anreize diskutiert haben und wie das BRK und eine Medizin-Ethikerin die Debatte einschätzen.