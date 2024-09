Cyberangriff auf Wertachkliniken: Dutzende Operationen geschoben

Nach dem Cyberangriff auf die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen sind rund 30 Patienten von der Verschiebung geplanter Operationen betroffen. Wie die Klinikleitung auf Anfrage von BR24 mitteilte, können Operationen grundsätzlich weiterhin stattfinden. Die Entscheidung darüber liegt jedoch bei den zuständigen Chefärzten, die in Abstimmung mit den betroffenen Bereichen prüfen, welche Eingriffe durchgeführt werden können.

Notfallversorgung in den Wertachkliniken gesichert

Dringende Notfälle und lebenswichtige Operationen würden weiterhin versorgt, eine Verlegung erfolge nur in Ausnahmefällen, so die Klinikleitung. Patienten, die sich in den Kliniken befinden, wurden bereits durch das Stationspersonal über die Situation informiert. Auch externe Patienten werden telefonisch über Verschiebungen und den aktuellen Stand auf dem Laufenden gehalten. Ein analoger, papiergebundener Prozess wurde eingerichtet, um die Patientenversorgung trotz der IT-Ausfälle weitgehend sicherzustellen.

Daten von Patienten gestohlen?

Ob Patientendaten bei dem Angriff gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei aktuell nicht heraus.

Um das Vertrauen der Patienten zurückzugewinnen, wollen die Kliniken ihre Patienten und die Öffentlichkeit weiterhin regelmäßig informieren. Bereits am Sonntag, unmittelbar nach Bekanntwerden des Angriffs, hatte die Klinikleitung eine Pressemitteilung veröffentlichen lassen.