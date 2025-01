Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht und Martinshorn in zu einem Einsatz. (Symbolbild)

30.01.2025, 14:40 Uhr Audiobeitrag

> Chemieunfall in Dietmannsried – 13 Menschen verletzt

In einem Betrieb für Babynahrung in Dietmannsried ist es am Vormittag zu einem Ammoniakaustritt gekommen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Angaben nach sind 13 Menschen verletzt worden.

Von Torsten Thierbach