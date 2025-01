Show-Legende Max Schautzer ist tot

Max Schautzer ist tot. Wie der WDR unter Berufung auf seine Agentur meldet, starb der Moderator und Schauspieler mit 84 Jahren in Köln. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach soll Schautzer seit Anfang Januar im Krankenhaus gewesen sein.

Schautzer moderierte legendäre ARD-Sendungen

Max Schautzer wurde am 15. August 1940 in Klagenfurt in Österreich geboren. Er besuchte Schauspielschulen in Wien und Köln und begann seine Karriere 1965 beim Westdeutschen Rundfunk. Später holte ihn der Entertainer Hans Rosenthal als Reporter in die Hörfunk-Serie "Spaß muss sein".

Im Jahr 1967 folgte dann der Sprung ins Fernsehen. Dort moderierte er zahlreiche ARD-Formate wie das "Wunschkonzert", "Alles oder nichts", "Immer wieder sonntags" oder auch die Fernsehlotterie. Außerdem begleitete Schautzer zweimal den Eurovision Songcontest: 1979 für den ORF in Jerusalem und 1991 für die ARD in Rom.

Schautzer war aber nicht nur Moderator von Sendungen, sondern erfand sie auch, wie etwa "Pleiten, Pech und Pannen." Neben seinen TV-Auftritten war er auch Theaterschauspieler.

Seine Frau starb 2021

Schlagzeilen um Max Schautzer hatte es zuletzt wegen des Todes seiner Frau Gundel gegeben. Die 76-Jährige war an Weihnachten 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das Paar war 53 Jahre verheiratet.