Junger Frust: Tausende werden im Februar doch keine Erstwähler

Hätte die nächste Bundestagswahl stattdessen regulär am 28. September stattgefunden, hätten auch die jungen Menschen zur Wahl gehen können, die nach dem 23. Februar 18 Jahre alt geworden wären. Dann wären aller Voraussicht nach etwa 2,7 Millionen Menschen potenzielle Erstwählerinnen und Erstwähler gewesen. Das sind rund 400.000 junge Wahlberechtigte mehr als bei der Neuwahl nun im Februar.

Auch in Bayern Tausende betroffen

Laut dem Statistischen Landesamt sind es in Bayern etwa 62.000 weniger Erstwählerinnen und Erstwähler. Insgesamt werden für Februar etwa 9,2 Millionen Wahlberechtigte geschätzt. Davon nun circa 300.000 Erstwählerinnen und Erstwähler.

Insgesamt geht die Anzahl der Wahlberechtigten in Deutschland seit langem zurück. 2021 konnten noch etwa 1,2 Millionen Menschen mehr ihre Stimme abgeben. Damals waren nach Angaben des Bundesamts für Statistik 61,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Der Anteil der Erstwählerinnen und Erstwähler betrug bei der vergangenen Bundestagswahl noch 4,6 Prozent.

Der Rückgang der Wahlberechtigten hängt vor allem mit der demografischen Entwicklung zusammen, sagt die Bundeswahlleiterin. Es sind also mehr Deutsche gestorben, als volljährig wurden und ins wahlberechtigte Alter kamen. Zudem sei die zensusbedingte Korrektur des Bevölkerungsbestandes in der aktuellen Schätzung berücksichtigt, ergänzt das Statistische Bundesamt.

Verwirrung ums Wahlalter

In den TikTok-Kommentaren bei BR24 zeigten sich manche Userinnen und User zudem irritiert über das vorgeschriebene Wahlalter: "Dachte, ab 16 wählen."

Die Europawahl 2024 war die erste bundesweite Wahl, bei der auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt waren. Zwar hatte sich die Ampel-Regierung eine Absenkung des Wahlalters auch für die Bundestagswahl im Koalitionsvertrag vorgenommen, es aber nicht umgesetzt. Das Alter für die Wahl des Bundestags ist im Grundgesetz festgesetzt. Daher wäre für eine Änderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat notwendig. Für das Herabsetzen des Wahlalters bei der Europawahl – fixiert im Europawahlgesetz – wurde nur eine einfache Mehrheit benötigt.

Thorsten Faas, der auch Mitautor der Studie "Jugend wählt" der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, kann die Enttäuschung nachvollziehen: "Wir sehen gerade, dass es in 'politikfernen' Gruppen zu Verwirrungen kommt und das insbesondere in Bundesländern, in denen je nach Wahlebene verschiedene Alters-Grenzen gelten", teilt Faas auf Anfrage mit.

Die Studie "Jugend wählt 2024" ergab aber auch, dass die Befragten 15- bis 20-Jährigen ein differenziertes Bild zur Absenkung des Wahlalters haben. Wie auch in der Gesamtbevölkerung bezweifeln die Jüngeren, ob die unter 18-Jährigen die notwendige Reife für eine Teilnahme an der Wahl aufweisen würden. Aber: "Man sieht schon, dass die Unterstützung für ein abgesenktes Wahlalter gerade in Bundesländern, wo das schon gelebte Praxis ist, höher liegt als in anderen Bundesländern", so Faas.

Bayerinnen und Bayern bekommen voraussichtlich erst 2026 wieder eine Chance, ihre Stimme abzugeben – am 8. März 2026 sind Kommunalwahlen geplant.