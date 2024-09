Bosch-Rexroth will in Lohr am Main 240 Stellen abbauen

Wegen der weltweiten Marktentwicklung gehe der Umsatz zurück, so Bosch Rexroth in einer Pressemitteilung. Die Kosten im hart umkämpften Markt müssten gesenkt werden, auch beim Personal. Deshalb will das Unternehmen 240 Stellen abbauen, hauptsächlich am Firmensitz in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart. Bis Ende 2026 solle der Abbau in den Bereichen Entwicklung, Verwaltung und Produktion erfolgen. Nach Angaben von Bosch Rexroth will das Industrieunternehmen die Stellen sozialverträglich abzubauen.

Gründe für Stellenabbau: Umsatzrückgang und Kostendruck

Einem Unternehmenssprecher zufolge müsse Bosch Rexroth seine Kosten im Bereich Automatisierung weiter senken, um im hart umkämpften, langfristig aussichtsreichen Automatisierungsgeschäft wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben: "Genauso wie viele andere Unternehmen in unserer Branche müssen wir unsere Kosten senken. Dafür setzen wir an verschiedenen Hebeln an – dazu gehören effizientere Prozesse, Budgetkürzungen und auch Personalkosten", wird Falk Zwicker, der kaufmännische Leiter bei Bosch Rexroth in Lohr zitiert.

Bosch Rexroth stellt in Lohr am Main Maschinen und technische Systeme her, die Bewegungen steuern. Dazu gehören Teile, die in Fabriken, Bau- oder Landwirtschaftsmaschinen verwendet werden. Zum Beispiel produzieren sie Hydrauliksysteme, Antriebstechnik und Steuerungssysteme für Roboter oder Fertigungsstraßen. Bosch Rexroth beschäftigt am Standort Lohr rund 5.300 Menschen.

Auch in Schweinfurt und Volkach Stellenabbau geplant

Im März hatte Bosch Rexroth bekannt gegeben, an seinen Standorten Schweinfurt und Volkach bis Ende 2028 bis zu 240 weitere Arbeitsplätze sozialverträglich abzubauen. Schweinfurt und Volkach gehören in dem Unternehmen organisatorisch zusammen. In Schweinfurt beschäftigt Bosch Rexroth rund 1.300 Menschen, im "Werksteil" Volkach sind es 370 Beschäftigte.