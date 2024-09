Beim Radeln verloren – Hochzeits-Teddy "Bärchen" wiedergefunden

Große Erleichterung bei Edda und Klaus Oberndorfer aus Erlangen: Hochzeitsmaskottchen "Bärchen" ist wieder da. Das Ehepaar hatte den braunen, knapp 30 Zentimeter großen Teddybär vergangene Woche auf einer Radtour im Bayerischen Wald verloren.

Teddybär wird persönlich abgeholt

Weil das Stofftier für die beiden "emotional sehr bedeutsam" ist, starteten sie über mehrere Medien - unter anderem auch über den Bayerischen Rundfunk - eine Suchaktion. Mit Erfolg: Der Teddy ist tatsächlich gefunden worden. Klaus Oberndorfer: "Wir werden 'Bärchen' noch heute beim Finder abholen. Uns fällt ein Riesenstein vom Herzen."

Dafür fahren die Mittelfranken heute extra von Erlangen ins rund 250 Kilometer entfernte niederbayerische Röhrnbach im Kreis Freyung-Grafenau. Denn dort lebt der Finder des Stofftiers. Ein Mann aus Röhrnbach hatte "Bärchen" in der Nähe von Waldkirchen gefunden. Mit im Gepäck: die 500 Euro Finderlohn, die das Paar ausgelobt hatte.

Bärchen begleitet Ehepaar auf Reisen

Der braune Teddybär begleitet das Ehepaar seit dem dritten Hochzeitstag – auch auf Reisen. Während einer Radtour am 3. September auf dem Donau-Ilz-Weg fiel der Teddy offenbar aus der Radtasche. Erste Suchaktionen der beiden blieben erfolglos. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Oberndorfers an den BR und andere Medien.

Große Sause zum 40. Hochzeitstag

"Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele, vor allem auch Bayern1, bei der Suche geholfen haben. Wir bekamen aufgrund der Berichte auch einige mitfühlende Reaktionen", sagt Klaus Oberndorfer. Das Paar wolle in den nächsten Tagen mit Freunden auch eine kleine Bärenparty steigen lassen. Als Tag bietet sich dafür der kommende Sonntag an. Dann feiern Edda und Klaus Oberndorfer ihren 40. Hochzeitstag.