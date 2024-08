Bäume der Zukunft: Zapfen-Ernte bei Wasserburger Douglasien

Wer sich eine Terrasse baut oder die Außenverkleidung erneuert, greift gern zur Douglasie. Immer öfter kommt das Holz aus Deutschland, der Nadelbaum aus Nordamerika liegt voll im Trend. Im südlichen Oberbayern gibt es bisher nur einen kleinen Bestand mit etwa 50 Exemplaren im Stadtwald von Wasserburg. Die mächtigen Stämme thronen hoch über dem Inn, sie überragen alle anderen Bäume. Das Erbgut der Einwanderer aus dem Staat Washington ist kostbar, deswegen wurden nun die Zapfen geerntet, aus denen viele tausend Douglasien-Schösslinge entstehen sollen.

Ernte-Arbeiter in 50 Metern Höhe

Baumpfleger müssen gute Kletterer sein. Jakob Bartenbach und Simon Scharf sind beides. Schnell steigen sie mit kräftigen Zügen am Seil die Bäume hinauf, über 40 Meter geht es in die Höhe. Sie verschwinden im Kronendach und fangen an, die Zapfen in weiße Säcke zu sammeln. Simon Scharf zieht eine Kamera nach oben und dreht seinen Kollegen auf dem Nachbarbaum. Auf den Bildern sieht man einen sehr speziellen Arbeitsplatz mit einer gigantischen Aussicht über die Stadt in der Innschleife und den breiten Strom bis zur Bergkette des Mangfall-Gebirges.

Es dauert nicht lang, da kommen Rufe von oben: "Achtung!" – und man geht in Deckung. Kurz danach krachen die vollen Säcke durch die Äste. Ist ein Baum abgeerntet, werden Proben genommen. Die beiden Baumpfleger begutachten ihre Beute. Scharf ist einigermaßen zufrieden, der Reifegrad stimmt, sagt er. Wenn die Zapfen offen wären, dann gäbe es kein Saatgut mehr. Aber der Haufen hier schaut nicht schlecht aus, sagt auch Jakob Bartenbach. Vorsichtig schneidet er ein paar Zapfen der Länge nach auseinander. "Hier und hier", sagt er, "diese dicken, weißen Körner, um die geht es, die sind das Saatgut der Douglasie."