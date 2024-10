Augsburger Bergsteiger in den italienischen Alpen verschwunden

Ein 58 Jahre alter Bergsteiger ist während einer Tour im Bereich des Monte-Rosa-Massivs in den italienischen Alpen verschwunden. Das hat die Polizei in Augsburg dem BR bestätig. Am 23. September wurde der Mann in Augsburg als vermisst gemeldet.

Koordination der Suche liegt bei den Behörden in Italien

Zunächst hatten italienische Medien berichtet, anschließend auch die Augsburger Allgemeine [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt].

Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Augsburg wurden Informationen an die italienischen Behörden übermittelt. Diese koordinieren die Suchmaßnahmen nach dem 58-Jährigen. Zugleich ermittelt die Augsburger Kriminalpolizei zu den Umständen des Verschwindens.