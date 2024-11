Aktiver Vogelschutz: Künstliche Nester für Mehlschwalben

Mehlschwalben sind Zugvögel und deshalb aktuell schon in viel wärmeren Gegenden, wie zum Beispiel in der Sahara. Dennoch ist jetzt eine gute Zeit, an sie zu denken. Denn Mehlschwalben stehen auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Die gute Nachricht: Wir können unseren heimischen Populationen helfen.

Schwerer Herbst für Mehlschwalben

Durch den Einsatz von Insektiziden und allgemein weniger Blühflächen wurde das Nahrungsangebot für Mehlschwalben in der Vergangenheit bereits immer weniger. Kommen dann noch sehr kalte und nasse Tage dazu, wie es vergangenen Herbst der Fall war, ist die Futtersuche eigentlich unmöglich. Wenige Tage ohne Nahrung reichen aus, dass es für die kleinen Vögel lebensbedrohlich wird.

Im niederbayerischen Landshut war es besonders schlimm. Immer wieder standen Menschen mit erschöpften Mehlschwalben vor Susanne Riecks Tür. Sie ist beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Landshut die Beauftragte für Gebäudebrüter - und zu denen gehören die Mehlschwalben. Über 120 Mehlschwalben hat Rieck zwischenzeitlich zu versorgen: "Einige konnten nicht mal mehr alleine fressen, weil sie so durchgefroren waren." Rieck setzt die erschöpften Tiere auf Wärmflaschen, päppelt sie wieder auf. Trotzdem schaffen es einige nicht. "Grundsätzlich macht den Schwalben Nässe oder Kälte nicht viel aus", sagt sie, das Zusammenspiel sei gefährlich.

Auch Nestbau wird immer schwieriger

Zwischen April und Mai kommen Mehlschwalben wieder aus ihrem Winterquartier zurück, um hier Nester zu bauen und ihre Jungen aufzuziehen. Es sind sehr standorttreue Tiere, das heißt, sie kommen immer wieder zu ihren bestehenden Nestern zurück. Hat eine Schwalbe also im vergangenen Jahr ein Nest gebaut, dann kehrt sie wie auch ihre Jungvögel immer wieder dorthin zurück.

"Eigentlich bauen Mehlschwalben ihre Nester sehr gern selbst", sagt Susanne Rieck. Dafür sammeln die Vögel Lehm, formen ihn in kleine Kügelchen und kleben ihn dann an Hauswände, geschützt unter Dachvorsprüngen. Doch durch immer mehr versiegelte Flächen und steigende Temperaturen ist es nicht mehr so leicht, passendes Baumaterial zu finden. Lehmige Böden sind, so Rieck, im Mai oft bereits ausgetrocknet. Schwalbenpärchen, die sich erst spät zusammentun, haben es somit deutlich schwerer, eigene Nester zu bauen.