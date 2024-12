400 Geschenke: Wie ein Baum voller Wünsche Freude schenkt

"Pralinen", "Süßigkeiten", "Handschuhe", "Schal oder Mütze" - die Wünsche, die auf den Anhängern zu lesen sind, sind meist ganz bescheiden. Sie baumeln an einem ganz besonderen Christbaum: einem Wunschbaum, den die Malteser im Kemptener Einkaufszentrum "Forum Allgäu" aufgestellt haben. Die Weihnachtskugeln sehen aus wie Bierdeckel, auf ihnen haben Senioren aus Altenheimen in Kempten und der Umgebung ihre Wünsche formuliert.

Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten: Wunschzettel sind schnell vergriffen

Brunhilde Rauh von den Maltesern aus Kempten hat geholfen, den Baum zu schmücken. Sie hatte gehofft, dass jeder Wunsch vom Baum gepflückt wird, um ihn zu erfüllen. Doch sie weiß: Es könnte schwierig werden, bei vielen sitzt das Geld in diesen Zeiten nicht mehr so locker.

Doch der Wunschbaum ist noch nicht einmal fertig geschmückt, da schleichen schon die ersten potenziellen Schenker um den Baum – und eine erste Frau greift zu. Der Wunsch auf ihrem Anhänger: Ein Alfred wünscht sich Süßigkeiten. "Ja, diesen Wunsch möchte ich gerne erfüllen", erklärt die Frau. "Weil ich einfach denke, ältere Menschen soll man nicht vergessen. Ich will auch nicht vergessen werden." Deshalb läuft sie schnell in den Einkaufsladen, kauft eine Süßigkeit und bringt sie zum Verpackungsstand, an dem die Malteser die Geschenke bis zum Verteilen aufbewahren.

Mittlerweile wird der Wunschbaum regelrecht belagert. Manche Passanten nehmen sogar mehrere Kugeln vom Baum. Die Aktion läuft. Schon nach kurzer Zeit gehen bei der Verpackungsstation dutzende Geschenke ein. Rasierwasser, Rätselhefte, Schokolade, Hosen, ein Pullover – es ist für jeden etwas dabei.

Viele Senioren haben niemanden mehr

Lange vor Weihnachten ist der Wunschbaum leer. Alle Wünsche sind erfüllt, 400 Geschenke sind so zusammenkommen. Damit können sich 400 Senioren aus fünf Altenheimen an Weihnachten über eine Kleinigkeit freuen.

Denn einige von ihnen bekommen sonst nichts, erklärt Malteserin Brunhilde Rauh: "Die haben niemanden, da geht niemand mit ihnen spazieren oder mal eine Tasse Kaffee trinken. Sie sind immer alleine. Und dann kommen natürlich auch keine Geschenke. Woher sollen sie kommen. Und Geld haben die Leute zum Teil auch keins." Viele leiden unter Einsamkeit und Armut.

Jedes Päckchen ist auch eine kleine Wertschätzung

Umso größer ist die Freude, als die Malteser diese Woche mit den schön verpackten Geschenken in der "Seniorenbetreuung Altstadt" in Kempten ankommen. "Wunderbar! Ein Kalender mit Seeblick", freut sich ein älterer Mann, nachdem er sein Päckchen aufgeregt ausgepackt hat und eine Frau strahlt übers ganze Gesicht: "Oh, ich liebe Süßigkeiten. Marzipan! Mein Liebling!"

Brunhilde Rauh freut sich. Der Wunschbaum im Einkaufszentrum mit dem Motto "Wünsche erfüllen - Herzen erfreuen" ist ein voller Erfolg und die Geschenke der Fremden aus dem Einkaufszentrum tun das, was sie tun sollen: Sie bringen die Bewohner im Altenheim zum Strahlen.