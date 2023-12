Unwetter: Deutscher Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen

Größte Hochwassergefahr in Oberfranken

Die größte Hochwassergefahr bayernweit besteht derzeit in Oberfranken. Dem HND zufolge sind die Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bamberg am stärksten betroffen. An der Steinach in Fürth am Berg im Landkreis Coburg wurde die erste Meldestufe 3 erreicht - als aktuell einzige Messstelle in Bayern. Hier liegt der Wasserpegel bei 2,53 m. Meldestufe 4 wird erreicht, wenn ein Wasserstand von 3,10 Meter gemessen wird.

Auch auf das Hochwasser bereiten sich einige bayrische Städte vor. In Regensburg wurden an der Wurstkuchl und an der Wassergasse Hochwasserschutzelemente an der Donau aufgebaut. Morgen kommen entlang der Werfstraße weitere Hochwasserschutzelemente dazu. Gemäß den Vorhersagen des Wasserwirtschaftsamts Regensburg wird für den ersten Weihnachtsfeiertag in den frühen Morgenstunden für den Pegel Eiserne Brücke die höchste Meldestufe (Meldestufe 4) erwartet. Für die gesamte Oberpfalz gilt eine Vorwarnung oder Warnung vor Hochwasser. In Niederbayern gilt die Vorwarnstufe für Hochwasser für die Landkreise Straubing-Bogen, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau und Passau.

Viele Städte warnen und bereiten sich vor

Die Dreiflüssestadt Passau hat am Donnerstagnachmittag eine Hochwasserwarnung herausgegeben. An Donau und Ilz erwarte man zum Wochenende steigende Pegel. Die Donau soll laut Prognosen am Samstag Meldestufe 1 (7 m), am Sonntag Meldestufe 3 (7,70 m) und am Montag einen Hochwasserscheitel von ca. 8 Metern erreichen. Der Pegel der Ilz soll am Samstag bis zur Meldestufe 4 steil ansteigen, am Sonntag soll der Scheitel über 4 Metern liegen. In den nächsten Tagen müsse wegen des drohenden Hochwassers mit Sperrungen und verschiedenen Maßnahmen gerechnet werden, so die Stadt.

Auch in Weiden rechnet man mit Überschwemmungen. Die Haidenaab habe am Pegel Pressath Meldestufe 1 bereits leicht überschritten. Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet der HND, dass an der Haidenaab die Meldestufe 2 erreicht und gegebenenfalls sogar überschritten wird. Im gesamten Landkreis Neustadt an der Waldnaab sei davon auszugehen, dass die Wasserstände frühestens im Laufe des morgigen Freitags Meldestufe 1 erreichen könnten. Für weitere Landkreise in Ostbayern gibt es eine Vorwarnung für Hochwassergefahr. Betroffen sind die Landkreise Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg, Cham, Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth, Straubing-Bogen, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau und Passau.

Waldspaziergänge vermeiden

Der Sturm hat auch Folgen für die Wälder: Erstens rüttelt der Wind nicht, wie üblich, nur einen Tag an den Ästen, sondern gleich vier. Dadurch könnten viele Bäume brechen, die einem kürzeren Sturm standgehalten hätten. Zweitens weicht der viele Regen den Boden auf. Die Bäume verlieren den Halt und können leichter umstürzen. Darum sollten Wälder in den kommenden Tagen für Spaziergänger tabu sein.

"Die Niederschläge werden ab Weihnachten nachlassen, aber die Hochwassergefahr weiter zunehmen, zumindest im Alpenvorland", sagt Michael Sachweh. Dann werden die Pegel durch Tauwetter in den Alpen steigen. Sachweh erwartet Temperaturen um die acht Grad bis Heiligabend. "Am wärmsten wird es am ersten Feiertag mit 7 bis 13 Grad sein und besonders im Süden auch recht sonnig", so Sachweh weiter. Dadurch werde die Schneedecke in den Alpen abschmelzen und die Flusspegel ansteigen lassen.

Es gibt auch Sonne

Es gibt aber auch Lichtblicke: Wer einen Weihnachtsausflug plant, sollte das am ersten Weihnachtsfeiertag tun. Sicherlich ist es dann noch recht windig, aber der Sturm ist abgeflaut und besonders in Südbayern könnte immer wieder die Sonne herauskommen, bei Temperaturen bis 13 Grad. Waldgebiete sollte man aber auch dann noch meiden.