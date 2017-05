Wetterwarnungen

Gefahrenmitteilung des Deutschen Wetterdienstes

Es tritt weiterhin teils ergiebiger Dauerregen auf. Bis Dienstagmittag kommen zu den bereits gefallenen Mengen zwischen 30 und 70 l/qm nochmals um 30 l/qm, in Staulagen auch bis 50 l/qm hinzu. Somit werden im Gesamtzeitraum Mengen zwischen 50 und 80, in Staulagen auch über 100 l/qm erreicht. "Gefahrenhinweise: Es sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen möglich. (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können einzelne Erdrutsche auftreten. Schließen Sie Fenster und Türen! Vermeiden Sie Aufenthalt im Freien!"