Sportler kollabieren vor leeren Rängen Welche Lehren müssen aus der WM in Doha gezogen werden?

Die Kritik am Austragungsort der diesjährigen Leichtathletik-WM ist enorm: In brütender Hitze sollen Sportler Höchstleistung bringen, noch dazu in halbleeren Stadien. Was für Konsequenzen hat das für die Welt des Sports?