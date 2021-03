Analyse eines Paar-Therapeuten: Was die Einrichtung über die Romantik im Schlafzimmer verrät

"Das scheint jemand zu sein, der sich in diesem Dachgeschoss sehr auf Dinge fokussieren kann. Ich schließe das aus seiner Hinwendung zur Musik. Das hat etwas ganz Sinnliches, Musiker haben immer etwas sehr Sinnliches. Zum anderen: Wer in so einem Chaos an diesem Schreibtisch noch arbeiten kann, wer sich dort konzentrieren kann, der schafft es auch, sich ein bisschen von der Welt abzukehren und den Fokus auf das zu lenken, was er eben jetzt gerade tut. Was auch eine große Rolle spielt, sind die dunklen Farben. Das dunkle Kopfteil, die dunkle Bettwäsche. Auch eine Idee der Romantik: dieses Dunkle, in sich Zurückgezogene."