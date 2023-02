Blutdruck Warum ein gesunder Blutdruck wichtig ist

In der westlichen Welt sind die mit dem Blutdruck zusammenhängenden Herz- und Kreislauferkrankungen weiterhin die führenden Todesursachen.

Experte: Prof. Dr. med. Jörg Hausleiter, stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik I der Ludwig-Maximilians-Universität

Fast 40 Prozent der Menschen sterben an ihren Folgen. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass mit zunehmender Blutdruckhöhe das Risiko dieser Erkrankungen konstant wächst. Deshalb wurde von internationalen Gesundheitsorganisationen ein Grenzwert festgelegt, bei dessen Überschreiten das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen signifikant zunimmt. Dieser Wert liegt bisher bei 140/90 mm Hg. Während in den USA die Grenze auf 130/80 mmHg herabgesetzt wurde, sieht die Europäische Leitlinie diesen Wert als normal an, nennt 120/80 mmHg als perfekten Zielwert und führt erstmals eine Blutdruck-Untergrenze für die Behandlung ein: Demnach sollte 120 mmHg nicht unterschritten werden.

Dem Text liegt ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Jörg Hausleiter stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik I der Ludwig-Maximilians-Universität, zugrunde.

Das Blut wird auch flüssiges Gewebe genannt, das in den Gefäßen der Menschen und der meisten vielzelligen Tiere fließt. Es transportiert den Sauerstoff zu allen Zellen des Körpers.

Aufbau des Blutes

Unser Blut setzt sich aus flüssigen und festen Bestandteilen zusammen: Blutflüssigkeit oder Blutplasma und verschiedenen Blutzellen. Das Blutplasma besteht zu 90 Prozent aus Wasser und enthält lebenswichtige Eiweiße und Nährstoffe.

Was ist der Blutdruck?

Das Herz pumpt das Blut durch das Blutgefäßsystem und damit durch den Körper. Dazu muss es einen Druck aufbauen, damit das Blut in die Blutbahn kommt, - den Blutdruck.

Aufbau des Herzens

Das menschliche Herz ist ein kegelförmiger Hohlkörper, der von quergestreiften Muskelfasern netzartig umgeben ist. Es ist in vier Kammern unterteilt: die beiden oberen nennt man rechter und linker Herzvorhof, die beiden unteren Herzkammern. Der Herzmuskel arbeitet selbstständig durch eine elektrische Herzhauptkammern. Die so entstehenden Impulse bewirken in der Ruhe etwa 60 bis 80 Herzschläge in der Minute, und dabei wird das Blut in die Gefäße gepumpt.

Das Blutgefäßsystem

Der Mensch - wie auch die höheren Tiere - hat ein geschlossenes Blutgefäßsystem.



Vom Herzen gehen die Schlagadern - auch Arterien genannt - aus. Sie transportieren das sauerstoffreiche Blut zu den Organen und Geweben. Sie spalten sich in Haargefäße - sogenannte Kapillaren - auf, die die Zellen umspinnen. Dann sammeln sie sich zu größeren Gefäßen, - auch Venen genannt - die dann das Blut zum Herzen zurückleiten. Das Gefäßsystem wird in einen kleinen und einen großen Kreislauf unterteilt (siehe auch unter "Blutkreislauf").

Auch wichtig: Die Rolle der Nebenniere

Der Blutdruck wird über verschiedene Hormonsysteme reguliert. Das in der Fachsprache sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ist hierbei eines der wichtigsten. Die Freisetzung des Hormons Aldosteron aus der Nebenniere führt dazu, dass die Wasser- und Blutmenge im Körper zunimmt. Dies hat zur Folge, dass der Blutdruck ansteigt. Bei ständig erhöhtem Spiegel dieses Hormons kann es zu dauerhaftem Bluthochdruck kommen.

Kleiner Kreislauf

Von der rechten Herzkammer geht der kleine, der sogenannte Lungenkreislauf, aus. Durch die Muskelkraft des Herzens wird das verbrauchte Blut in die Lunge gepumpt und nimmt dort Sauerstoff auf. Um die Lungenbläschen herum liegt ein feines Haargefäßnetz, in dem das Blut Kohlensäure abgibt und dafür Sauerstoff aufnimmt. Von der Lunge fließt es in den linken Herzvorhof. Dann beginnt der große Körperkreislauf.

Großer Kreislauf

Das Blut wird von der linken Herzkammer aus über die Hauptschlagader durch den ganzen Körper bis in die entferntesten Winkel gepumpt. Dazu dienen die kleinsten, haarfeinen Gefäße, die sogenannten Kapillaren. Sie ermöglichen den Austausch von Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffen und Abfallprodukten zwischen Blut und Gewebe. Der größte Teil des Gefäßsystems besteht aus diesen Kapillaren.

Kreislaufschwäche

Im Allgemeinen bezeichnet man die Kreislaufschwäche als Kreislaufstörung. Sie zeigt sich in Schwindel- und Ohnmachtsanfällen, Herzbeschwerden und schwankendem Blutdruck. Kreislaufstörungen können durch eine Gefäßerkrankung oder eine andere organische Krankheit ausgelöst werden.

Der Blutdruck wird vom Herzen erzeugt, um das Blut durch die Blutgefäße zu treiben. Der Blutdruck wird in einer Einheit von Millimeter-Quecksilbersäule (mmHg) gemessen. Die Blutdruckmessung wird mit dem Riva-Rocci Apparat ausgeführt. In der Oberarmschlagader beträgt der normale Blutdruck bei einem gesunden Menschen 120 mmHg zu 80 mmHg. Mit zunehmendem Alter allerdings steigt er häufig etwas an. Das nennen die Ärzte Altershochdruck.

Oberer und unterer Wert

• Unter dem oberen, systolischen Wert versteht man den maximalen Blutdruck, der dann entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht und Blut in die Gefäße presst.

• Am Ende jedes Herzschlags lässt der Druck wieder nach: Diastole oder unterer Wert.

Problem:

Viele Patienten sind verunsichert, weil sie den Blutdruck nicht einschätzen können, weil sie denken, er müsse immer gleich sein. Der Blutdruck ist jedoch ein Wert, der sich von Sekunde zu Sekunde ändert. Das Herz passt sich an die Bedürfnisse des Körpers an, etwa wie viel Sauerstoff wohin transportiert werden muss. Der Blutdruck des gesunden Menschen sinkt während des Schlafens ab, und steigt mit dem Wachwerden wieder auf ein normales Niveau an. Es geht um die Gesamteinstellung, und dazu reicht ein grobes Maß – wenn man beispielsweise mal über einen Zeitraum von zwei Wochen misst, dann aber am Tag häufiger, dann bekommt man einen Überblick, wie der Patient im Großen und Ganzen eingestellt.

Langzeitblutdruckmessung

Bei der Langzeitblutdruckmessung bleibt die Blutdruckmanschette über 24 Stunden am Arm. Sie misst in bestimmten Abständen automatisch den Blutdruck. Diese Untersuchung ist wichtig, um herauszufinden, ob der Blutdruck wirklich ständig erhöht ist, oder ob übermäßige Schwankungen auftreten.

Wichtig: Man sollte während der Messung den gewöhnlichen Alltagsverrichtungen nachgehen.

Liegt der obere Wert des Blutdrucks im Ruhezustand bei wiederholten Messungen über 140 mmHg, spricht man von Bluthochdruck oder Hypertonie. Zumindest bislang galt dieser Wert als Grenze. Damit äußere Faktoren, wie kurzzeitige Belastung oder Angst vor der Behandlung, den Blutdruck nicht beeinflussen, sollte zur Diagnose mehrfach gemessen werden.

Korrektur des Blutdruckwertes

Laut Prof. Jörg Hausleiter galt früher als normaler Blutdruck 100 plus das Lebensalter, das heißt, ein Sechzigjähriger durfte einen Blutdruck von 160 mmHg haben, oder ein Achtzigjähriger von 180 mmHg. Aber diese Annahme erwies sich als falsch. Die Forschung hat inzwischen nachgewiesen, dass auch im Alter ein niedrigerer Blutdruck sehr wichtig ist und lebensverlängernd wirkt.

Neue Erkenntnisse: Hoher Blutdruck doch schon ab 120 mmHg?

Ergebnisse der 2015 veröffentlichten SPRINT-Studie der National Institutes of Health in den USA legen nahe, dass die bislang gezogene Grenze von 140 mmHg, ab der ein Blutdruck im Ruhezustand als zu hoch galt, nach unten korrigiert werden muss, und zwar auf 120 mmHg.

Teilgenommen hatten an der Studie, die über mehrere Jahre verlief, 9.361 Personen, die alle über 50 Jahre alt waren, und bei denen ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko vorlag. Die Studienteilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Bei der einen Gruppe wurde ein systolischer Blutdruck von unter 120 mmHg angestrebt, bei der anderen 140 mmHg, wie bislang von den Leitlinien empfohlen.

Verblüffende Ergebnisse

"Diese Studie ist die erste, die sich dieser Frage so wissenschaftlich genähert hat, dass man tatsächlich sehen konnte, dass eine Blutdruckeinstellung auf diesen niedrigeren Wert von um die 120 mmHg günstiger ist, als ein Blutdruck, der bei knapp 140 liegt." Prof. Dr. med. Jörg Hausleiter

Der niedrigere systolische Wert von 120 zeigte sich günstiger in vielerlei Hinsicht: Die Gesamtüberlebensrate – an sich der wichtigste Faktor - war besser, es traten weniger Herzinfarkte auf, und auch das Auftreten einer Herzschwäche als Folge von zu hohem Blutdruck war deutlich weniger häufig.

Obwohl ein systolischer Blutdruck unter 120 mmHg in den Leitlinien als optimal bezeichnet wird, wird eine medikamentöse Behandlung in der Regel erst bei einem systolischen Blutdruck über 140 mmHg empfohlen. Alter und Begleiterkrankungen des Patienten spielen für die Grenzwerte im Einzelfall jedoch auch eine Rolle.

Die meisten Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, verspüren dies nicht als Krankheit. Er entsteht schleichend und die Veränderung wird kaum wahrgenommen. Aber hoher Blutdruck schädigt dauerhaft alle Organe, vom Auge angefangen bis zum Herzen, denn es muss härter arbeiten, um diesen höheren Druck zu erbringen. Der Bluthochdruck ist ein führender Risikofaktor des Schlaganfalls und neben der Zuckerkrankheit und Fettstoffwechselstörungen eine maßgebliche Ursache von Herzinfarkt und Herzschwäche.

Im Anfangsstadium bemerkt man die Erhöhung des Blutdrucks gar nicht. Erst die geschädigten Organe senden Warnhinweise, wie

• Kopfschmerzen,

• Schwindelgefühl,

• Kurzatmigkeit,

• Nasenbluten oder

• Sehbehinderung.

Wichtig: Diese sind Anzeichen dafür, dass man schnell handeln und einen Arzt aufsuchen muss.

"Mit zunehmendem Alter nimmt in der Regel die Anpassungsfähigkeit der Gefäße an den Blutdruck ab. Dieses trifft besonders auf die herznahen Gefäße zu. Der fortschreitende Verlust der Gefäßelastizität kann zu einem Ansteigen des systolischen Blutdruckes führen. Dagegen bleibt der diastolische Blutdruck meistens weitgehend unverändert oder erhöht sich nur in geringem Maße." Prof. Dr. med. Jörg Hausleiter

Auch die Veranlagung kann eine Rolle spielen, denn die Gene, die man von den Eltern geerbt hat, können die Ursache des hohen Blutdrucks sein. Für Dr. Jörg Hausleiter birgt diese Veranlagung ebenso viele Gefahren in sich, wie die anderen Ursachen für einen Bluthochdruck.

Einige Menschen leiden unter zu niedrigem Blutdruck. Dies betrifft häufig Patienten mit Herzschwäche. Ein zu niedriger Blutdruck kann zu Schwindel oder Ohnmacht führen. Auch die Nieren können betroffen sein: Niedriger Blutdruck kann eine Schädigung des Nierengewebes nach sich ziehen, bis hin zum Nierenversagen.

Ein gesunder Lebensstil hilft, den Blutdruck auf normalem Niveau zu halten.



Regel: Je normaler das Gewicht ist, desto niedriger ist der Blutdruck.



Dazu trägt die regelmäßige Bewegung, aber auch eine ausgewogene, den Stoffwechsel nicht belastende salzarme Ernährung bei. Außerdem ist es bei Bluthochdruck ratsam, auf Alkoholkonsum und Rauchen zu verzichten und Stress zu verringern.

Wichtig: Blutdruck auf normalem Niveau halten

Etwa jeder zweite Erwachsene über 60 Jahren leidet unter Bluthochdruck. Deshalb ist die Normalisierung des Blutdrucks gerade im Alter wichtig, um Schäden an Herz, Gehirn, Niere und Blutgefäßen zu vermeiden. Häufig werden verschiedene Medikamente miteinander kombiniert, um eine individuell optimale Behandlung zu erreichen. Dabei verstärken sich die blutdrucksenkenden Eigenschaften von verschiedenen Substanzen, sodass die einzelnen niedriger dosiert werden können, und es treten auch weniger Nebenwirkungen auf. Neben Therapien mit Medikamenten sind Änderungen der Lebensführung wichtig, um eine optimale Wirkung der Behandlung zu erzielen.

Blutdrucksenkender Wirkstoff HCT: erhöhtes Hautkrebsrisiko?