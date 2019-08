Feature zum Mitmachen: Verborgene Türen, seltene Einblicke

In Franken gibt es Orte, Räume, Hallen und Kammern, die für Normalbürger nur schwer zu erreichen sind und deshalb weitgehend unbekannt bleiben. Orte, an die kaum jemand kommt. Türen, hinter denen sich Geschichten verbergen, die Freude machen, die erstaunen, die weh tun; die dreckig und düster sein können, aber auch glitzernd und schön.

Vielen Dank für Ihre Vorschläge!

Bis zum Stichtag am Freitag, 7. Februar, haben Sie mir rund 30 Orte vorgeschlagen, die Sie interessieren: zum Beispiel der geschlossene Fernsehturm in Nürnberg, die Katakomben unter Aschaffenburg, die Leitungen unter den Wasserspielen in Schloss Seehof, ein altes Bergwerk, Deutschlands ältestes Höhlenlabor oder das Innere einer Kirchenorgel.

Blick in das Innere der Basilika-Orgel in Gößweinstein

Bei einem meiner ersten Termine habe ich genau das getan: Ich bin in eine Orgel hinein gestiegen - und zwar in der Basilika in Gößweinstein.

Einblicke in die Erlanger Samenbank

Anschließend habe ich die Tür zur Erlanger Samenbank geöffnet. Das Thema ist noch immer ein Tabu. Doch viele Paare sind auf Samenspenden angewiesen, um eine Familie gründen zu können. Für das Feature schaue ich bei der Erlanger Samenbank hinter die Türen des Spenderzimmers und des Labors.

Der Bamberger Dom, wie ihn kaum jemand kennt

Eine weitere Station war der Bamberger Dom. Er ist mehr als 1.000 Jahre alt, 99 Meter lang, 29 Meter breit und die Türme sind 76 Meter hoch. Viel Platz für verborgene Türen, geheime Gänge und versteckte Ecken. Das Kaisergrab, das Papstgrab, der Bamberger Reiter: diese Orte habe ich mir nicht angesehen. Ich wollte nämlich in Ecken, die für Dombesucher nicht zugänglich sind.

Deutschlands ältestes Höhlenlabor

Danach fuhr ich nach Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Dieter Preu führte mich dort zu einer Tür, die neben dem Wanderweg auftauchte. Hinter dieser Tür verbirgt sich Deutschlands ältestes Höhlenlabor. Das Labor liegt direkt neben der Teufelshöhle, ist von dort aber nicht zugänglich. Betrieben wird es von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V.