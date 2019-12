Rezept Feierspootzn … Feuerspatzen

Feierspootzn … Feuerspatzen

Zutaten:

500 gr Mehl

500gr Quark

100gr Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Päckchen. Backpulver

4 Eier

Fett zum Ausbacken (z.B. Butterschmalz)

Für die fertigen Feierspootzn zum Bestreuen:

Nach Wahl: Zimt und Zucker oder Puderzucker

Zubereitung:

Eier und Zucker schaumig rühren, Quark dazugeben und unterrühren

Vanillezucker, Backpulver und Mehl nach und nach unterheben.

Das Fett auf ca. 175° C erhitzen. Am besten mit einem Holzkochlöffel die Probe machen: Holzkochlöffel ins heiße Fett halten. Steigen kleine Blasen entlang des Holzkochlöffels hoch sollte das Fett heiß genug sein.

Mit zwei kleinen Teelöffeln eiskugelgroße Stücke aus dem Teig stechen und in das Fett geben und schön goldbraun ausbacken.

Unser Tipp: nicht zu viele Feierspotzn in den Topf geben. Sie brauchen Platz zum Schwimmen. Bei Bedarf wenden, damit sie von allen Seiten schön goldbraun werden.

Mit einer Schaumkelle aus dem Topf nehmen und auf einem Blatt Küchenrolle abtropfen und auskühlen lassen.



Nach Wunsch entweder in einer Zimt und Zucker-Mischung wenden oder mit Puderzucker bestreuen und servieren.

Guten Appetit!