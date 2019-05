Rezepte Holunder

Draußen am Blühen: Holunder in Schwaben

Holundersuppe

1 Liter Saft (Holundersaft)

1 Liter Milch

1 Stange Zimt

1 Anis (Sternanis)

2 Nelken

1 Prise Salz

Zucker nach Geschmack

1 Pck. Puddingpulver (Vanille- oder Sahne)

evt. Zwieback

Zubereitung:

Ich stelle mir den Holundersaft mit einem Entsafter her. Man kann die Beeren auch kochen und durch ein Sieb pressen.

Den Saft mit der Milch, von der man vorher etwas zum Einrühren des Puddingpulvers weggenommen hat, mit der Zimtstange, dem Sternanis, den Nelken, Salz und Zucker aufkochen, das Puddingpulver einrühren und nochmals aufkochen lassen.

Wir zerbröckeln dann Zwieback, der in den Teller gegeben wird. Darüber die Holundersuppe geben.

Hilft gut bei Erkältungen, denn man kommt ins Schwitzen nach dem Essen!

Zubereitungszeit: ca. 10 Min.

Schwierigkeitsgrad: normal

Brennwert p.P.: keine Angabe

Rumpsteak mit Holunder-Zwiebel-Sauce

150 g rote Zwiebeln

10 g Zucker

100 ml Rinderfond

150 ml Holunderbeersaft

50 ml roter Portwein

2 Stiele Thymian

1 TL Speisestärke

Salz

Zubereitung:

1. Rote Zwiebeln fein würfeln. Zucker in einem Topf hellbraun karamellisieren, Zwiebeln dazugeben. Mit Fond, Holunderbeersaft, Rotwein und Portwein auffüllen. Thymian dazugeben, in 15 Minuten bei mittlerer Hitze auf ein Drittel einkochen lassen und Thymian entfernen. Mit der in wenig Wasser gelösten Speisestärke binden und mit Salz abschmecken.

2. Rumpsteaks mit Pfeffer würzen. In einer sehr heißen Pfanne in 2 EL Öl von beiden Seiten jeweils 1 Minute anbraten. Aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. Petersilie abzupfen und fein hacken. Zwiebeln fein würfeln, in der Pfanne im restlichen Öl bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Honig, Petersilie, Senf und 20 G Semmelbrösel unterheben, abkühlen lassen.

3. Wirsing putzen, in grobe Stücke schneiden (dicke Blattrippen dabei entfernen), waschen und abtropfen lassen. In kochendem Salzwasser 1 Minute garen, abschrecken, gut abtropfen lassen bzw. ausdrücken, damit der Wirsing später in der Sahne kein Wasser mehr zieht. Kartoffeln schälen und in kochendem Salzwasser 20-25 Minuten weich kochen. Sahne sehr cremig einkochen lassen. Wirsing dazugeben du kurz darin erwärmen. Mit Salz und Muskat abschmecken. Kartoffeln abgießen, gut ausdämpfen lassen und grob zerstampfen, Wirsing-Rahmgemüse locker unterheben, warm halten.

4. Backofengrill vorheizen, Sauce erwärmen. Zwiebelmasse auf den Rumpsteaks verteilen, mit den restlichen Semmelbröseln bestreuen. Die Steaks auf der 2. Schiene von unten unter dem Grill 5-6 Minuten gratinieren. Mit der Sauce und dem Wirsing-Stampfgemüse servieren.

Für 4 Portionen