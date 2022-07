Edler Zwirn Die älteste deutsche Tuchfabrik in Tirschenreuth

Seit 1644 produzieren die Mehlers Stoffe in Tirschenreuth. Ihre Ware muss damals schon so gut gewesen sein, dass Münchner Tuchhändler ihnen bis Freising entgegenkamen, um noch vor der Stadt alles aufzukaufen. Mit der Industrialisierung geriet zwar auch die Tuchfabrik ins Trudeln. Aber der Familienbetrieb überwand alle Krisen. Heute führen die Cousins Paulus und Ludwig Mehler die Firma in 10. Generation. Ihr Umsatz hat sich seit der Jahrtausendwende vervierfacht.