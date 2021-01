Besuch aus Amerika: Auf den Spuren des fränkischen Landjudentums

Ende Juli 2015: Die Brüder Armin und Helmut Guggenheim besuchen das 1.000 Seelen-Dorf Frankenwinheim im Landkreis Schweinfurt. Sie kommen mit ihren Kindern und Enkelkindern aus den USA. Insgesamt 17 Leute im Alter zwischen elf und 85 Jahren. Es ist ein Wiedersehen mit der alten Heimat: Armin und Helmut sind in einer jüdischen Familie in Frankenwinheim aufgewachsen.

Wichtiges Zentrum jüdischer Geschichte

Franken war fast tausend Jahre lang ein wichtiges Zentrum jüdischer Geschichte und Kultur in Süddeutschland. Seit Ende des 11. Jahrhunderts lebten Juden kontinuierlich in fränkischem Gebiet. Jüdische Hochschulen entstanden, zahlreiche Synagogen und Friedhöfe wurden gebaut – auch in kleinen fränkischen Dörfern. Die jüdische Gemeinde in Frankenwinheim entstand im 19. Jahrhundert und machte zeitweise fast 20 Prozent der Einwohner aus.