Volkstanz in Franken Drehungen in Neustadt/Aisch

"Volkstanz besteht aus Rundtänzen. Und dann gibt’s Figurentänze, paarweise Figurentänze und es gibt Formationstänze. Wir beginnen mit einer Polonaise und da schließt sich dann ein Walzer an. Das ist Tradition. Dann kommt die erste Tanztour, das ist auch wieder typisch: Schottisch, ein Rheinländer, ein Walzer, deutscher Schottisch, Eiswalzer, Faulenzer – das ist ein Tanz der ein bisschen langsamer in der Schrittfolge ist. Kreuzpolka, typisch fränkischer Tanz, der Stampfer, auch typisch fränkisch. Der Ochsentreiber, da wird mit den Armen so geschwungen, als würde man die Ochsen treiben. Ich weiß nicht wo der Name herkommt. Das sind meistens Phantasienamen, nehme ich an."