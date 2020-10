Die Skiroller- und Inlinerbahn Es laufen lassen im Luftkurort Fichtelberg

Die Skiroller, auf denen ich stehe, sind nur so breit wie ein Schokoriegel und ragen vorne und hinten etwa 20 Zentimeter über meinen Spezialschuh hinaus. Am Anfang und Ende ist je eine kleine Rolle angebracht. Weil nur die Vorderkante des Schuhes fixiert ist, fühle ich mich wie eine Kuh auf dem Eis. Zum Glück bekomme ich lange Stöcke in jede Hand, und Edgar Eckert stützt mich am Rücken. So schaffe ich es, einige Meter der Skirollerbahn zu bezwingen.

"Die Bahn ist so angelegt, dass sie eine engere Schleife hat und eine weitere. Ideal zum Trainieren für junge Sportler." Trainer

Hier können Wettkämpfer und Freizeitsportler trainieren

Platz genug für Skater, Roller, Langläufer und Waveboardfreunde.

Seit fünf Jahren ist die Rollerbahn Stolz, Zentrum und eine der Grundlagen für den Erfolg der Langläufer, Biathleten und Nordischen Kombinierer des SC Neubau. Sie schlängelt sich auf rund 800 Meter Höhe durch Fichten und Tann und erlaubt immer wieder herrliche Blicke ins Tal. Im Winter wird die Asphaltbahn zur ziemlich schneesicheren Nachtloipe. Am Wegesrand stehen Flutlichter und Schneemaschinen. Kein Luxus, sondern Notwendigkeit fürs Training. Im Sommer steigen die jungen Sportler wie Felix und Lorenz auf Rollen um.

"Man fährt im Sommer meistens Skiroller. Aber Inlinen macht mehr Spaß." Sportler Felix

Christine Zapf, eine Sportlermutter und Betreuerin, leitet heute das Aufwärmlauftraining der Jugend. Dafür reicht eine kleine Strecke, die Stadionrunde mit 350 Metern. Die Rollerbahn hat sechs Abschnitts-Runden mit verschiedenen Längen, Schwierigkeitsstufen und Steigungen zu bieten. Am Kampfrichterhaus beginnen fünf davon.

Langlauf, Biathlon: alles mögliche lässt sich hier trainieren

Ausrüstung

Je nach Alter der Sportler beginnt nun das Üben am Schießstand oder auf Skirollern. Seit der SC Neubau die Rollerbahn für das Sommertraining nutzt, kann er im bayernweiten Vergleich besser bestehen. Weil zahlreiche Mitglieder des Vereins beim Bau der Bahn selbst Hand angelegt haben, ist die Verbundenheit mit den geteerten zweieinhalb Kilometern groß. Auch Roland Kastl weiß, dass ohne ganzjähriges Training kein Blumentopf zu gewinnen ist.

Fahren ist hier kostenlos

Also anstrengend ist es schon, das hat die Reporterin im Selbstversuch erfahren

Der Bewegungsablauf auf Skirollern entspricht fast exakt der beim Skilanglauf. So bleiben die Biathleten und Langläufer auch im Sommer fit. Eine Trainingsgelegenheit, die sich auch andere oberfränkische Skiclubs nicht entgehen lassen. Sie sind herzlich willkommen, denn auf der dreieinhalb bis zehn Meter breiten Bahn ist auch dann genug Platz, wenn 50 Sportler ihre Runden drehen. Richtungspfeile und Begrenzungsstreifen regeln den Verkehr.

Die Rollerbahn in Neubau steht jedem offen und zwar kostenlos. Joggen, wandern, Inlinern, Skirollern, Waveboarden, langlaufen – mehr kann man aus zweieinhalb Kilometern Asphalt wahrhaftig nicht machen.