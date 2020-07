Deutscher Pass, fremde Wurzeln Wann gehört man dazu?

Immer wieder erleben Bürger und Bürgerinnen, dass Sie wegen ihrer Herkunft und ihren Wurzeln diskriminiert und benachteiligt werden. Gerade steht die Stuttgarter Polizei in der Kritik, weil sie sich den Stammbaum von Tatverdächtigen genau angeschaut hat. Was meinen Sie: Ab wann zählt man dazu? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5.